Confronto em São Gonçalo deixa um morto e PM ferido

Um soldado da Polícia Militar foi baleado no braço durante um confronto com dois homens em uma motocicleta, nesta quarta-feira (21), no bairro Amendoeira , em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O condutor da moto, identificado como Luis Henrique Mesquita de Souza, de 29 anos, foi atingido e morreu no local, enquanto o homem que estava na garupa acabou detido.

Segundo a PM, o agente estava em serviço pelo Grupamento de Motopatrulha e realizava uma ronda pela Rua Eneida Gomes, nas proximidades da padaria Porto Príncipe e do bar Flamenguinho, quando os ocupantes da motocicleta atiraram contra a equipe. Os policiais reagiram.



O soldado, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, foi atingido no braço e recebeu alta.



Durante a ocorrência, uma pistola calibre 9 mm foi apreendida. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foi acionada para realizar os procedimentos legais e investigar o caso. Até a última atualização desta reportagem, a ocorrência estava em andamento.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

Homem morre após perseguição

Uma perseguição seguida de um intenso tiroteio deixou um homem morto e uma mulher ferida, na manhã desta quarta-feira (21), em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A ação teve relação com as buscas por suspeitos de envolvimento na tentativa de latrocínio contra a idosa Tania Andrade Lima, de 80 anos.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 14ª DP (Leblon) realizavam diligências de inteligência quando souberam sobre a localização de um veículo envolvido no crime contra a idosa, ocorrido na última quinta-feira (15). A corporação informou que, ao perceber a presença da equipe, o motorista, identificado como Luis Fernando Rodrigues dos Santos, tentou atropelar os policiais. Além disso, o homem também teria atirado.



Ainda de acordo com a Civil, os agentes reagiram e atiraram contra o criminoso, o que gerou um intenso tiroteio. Luis foi atingido, socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.



Uma mulher, que também estava no automóvel, ficou ferida por estilhaços. As equipes a socorreram e a encaminharam para uma unidade de saúde da região. Ainda não há informações sobre a identificação e estado de saúde dela.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral