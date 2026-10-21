Café Lamas reabre após quatro meses fechado por incêndio

Após cerca de quatro meses fechado por causa de um incêndio na cozinha, o tradicional Café Lamas , no Flamengo, Zona Sul do Rio, reabre as portas nesta quarta-feira (21). Fundado em 4 de abril de 1874, o estabelecimento retoma o atendimento ao público com uma cozinha nova, mantendo as características que marcaram a história do restaurante ao longo de 152 anos. O funcionamento será das 11h à 1h.

Um dos sócios do estabelecimento, Milton Brito destacou a preparação para a retomada das atividades e a importância do apoio recebido durante o período em que o restaurante permaneceu fechado. Segundo ele, a proposta foi preservar a identidade do espaço, incluindo as cores da casa, enquanto as instalações eram recuperadas.

“Nós estamos reabrindo hoje após quatro meses fechados. Mantivemos a mesma coisa, pintamos a casa com a mesma cor, está muito bonita a cozinha nova. Estamos lá para começar uma nova vida, com o apoio de todos, com a clientela que o Lamas sempre teve. Muito carinho, honestidade com os nossos clientes. São nossos amigos. Vamos tocar o barco para frente e agradeço a todos pelo apoio, pela compreensão. Estamos abertos, estamos às ordens”, afirmou.



A reabertura marca o retorno de um dos estabelecimentos mais tradicionais da gastronomia carioca. Ao longo de sua trajetória, o Café Lamas atravessou diferentes períodos da história brasileira e recebeu frequentadores de diversas áreas, entre artistas, políticos, jornalistas e empresários.



Brito ressaltou a longevidade do restaurante, que começou a funcionar ainda durante o Império. A primeira unidade ficava no Largo do Machado, onde permaneceu por 102 anos. Depois, o estabelecimento foi transferido para a Rua Marquês de Abrantes, também no Flamengo, endereço em que está há cinco décadas.



“O Café Lamas foi fundado em 4 de abril de 1874, na época do Império. Ele passou por vários planos econômicos, várias situações na cidade, no Brasil. Inicialmente, ele era no Largo do Machado, onde ficou durante 102 anos, passando para Marquês de Abrantes, onde estamos há 50 anos, totalizando 152 anos. É o restaurante mais antigo do Brasil em funcionamento e sempre recebeu artistas, políticos, jornalistas, empresários… Naquela época, eram Castro Alves, Rui Barbosa, Olavo Bilac, Monteiro Lobato e outros”, contou o sócio.



A história do estabelecimento também está ligada à presença de personalidades que marcaram a literatura e a vida pública do país. A tradição foi construída ao longo de gerações de frequentadores, consolidando o espaço como um ponto conhecido da região.