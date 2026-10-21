Homem morre durante perseguição e tiroteio em Botafogo

Uma perseguição seguida de um intenso tiroteio deixou um homem morto e uma mulher ferida, na manhã desta quarta-feira (21), em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A ação teve relação com as buscas por suspeitos de envolvimento na tentativa de latrocínio contra a idosa Tania Andrade Lima, de 80 anos.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 14ª DP (Leblon) realizavam diligências de inteligência quando souberam sobre a localização de um veículo envolvido no crime contra a idosa, ocorrido na última quinta-feira (15). A corporação informou que, ao perceber a presença da equipe, o motorista, identificado como Luis Fernando Rodrigues dos Santos, tentou atropelar os policiais. Além disso, o homem também teria atirado.

Ainda de acordo com a Civil, os agentes reagiram e atiraram contra o criminoso, o que gerou um intenso tiroteio. Luis foi atingido, socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma mulher, que também estava no automóvel, ficou ferida por estilhaços. As equipes a socorreram e a encaminharam para uma unidade de saúde da região. Ainda não há informações sobre a identificação e estado de saúde dela.

O veículo perseguido ficou com diversas marcas de tiros no para-brisas dianteiro. Uma viatura também foi atingida.

Durante a perseguição, o motorista atingiu o carro dirigido pelo aposentado Paulo Roberto de Andrade Cardoso, de 72 anos, que passava pela Rua São Clemente. O veículo do homem ficou com a traseira destruída.

"Foi muito tiro. Fiquei desorientado. Deu uma pancada na minha traseira e eu perdi o controle. Fiquei até tonto na hora, uma pancada tão violenta. Aí, tentando controlar o carro, bati em outro que vinha ao lado. Machuquei só a mão, mas ficou o prejuízo do carro. Agora vou lá na 14ª DP, me chamaram para depor", contou o aposentado.

A Rua São Clemente é uma via de grande movimentação de Botafogo, onde estão localizados o Palácio da Cidade - local de trabalho do prefeito do Rio - e diversos colégios. A comunidade Santa Marta também tem acesso pela localidade.

Devido à ocorrência, uma faixa da Rua São Clemente está interditada, na altura da Rua da Matriz. O trânsito apresenta retenções a partir da Rua Muniz Barreto. O Centro de Operações Rio (COR) orienta aos motoristas que trafegam para o Humaitá a passagem pela Rua Mena Barreto e a Rua Visconde de Silva.

Quadrilha de roubos

De acordo com a Polícia Civil, Luis Fernando Rodrigues dos Santos é uma das lideranças de uma quadrilha responsável por roubos na Zona Sul do Rio. A corporação informou que o homem acumulava 27 passagens policiais, principalmente por crimes de roubo.

Ele já havia sido identificado no curso das investigações relacionadas à tentativa de latrocínio contra Tania. A localização do suspeito foi possível graças ao trabalho integrado de inteligência policial, com o apoio do sistema da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro (Civitas) que realizou o monitoramento da placa do veículo utilizado por ele.



As informações indicaram que o carro estava sendo empregado no suporte logístico a outros integrantes da quadrilha, inclusive nesta quarta-feira (21), quando um grupo de assaltantes estaria atuando nas regiões do Centro e da Zona Sul.

Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do confronto que terminou na morte de Luis serão objeto de procedimentos legais e periciais pertinentes.

Tentativa de latrocínio

A arqueóloga e professora aposentada Tania Lima caminhava pela calçada da Rua General Venâncio Flores, no Leblon, na Zona Sul do Rio, na última quinta-feira (15), quando foi abordada por um criminoso que tentou roubar sua bolsa.

Durante a ação, o homem derrubou a vítima e continuou tentando retirar o pertence, mesmo com ela caída no chão. Em seguida, efetuou três disparos, que atingiram o pescoço, o ombro e uma das mãos da mulher.

Imagens de câmeras de segurança registraram a violência. Após conseguir levar a bolsa, o assaltante fugiu e subiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa, que o aguardava nas proximidades. Três homens que estavam na região intervieram durante o roubo.

Um criminoso entrou em luta corporal com uma idosa durante um assalto na Rua Venâncio Flores, no Leblon, Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira (15) Crédito: Arquivo pessoal https://t.co/2yQDkLLA7P — Jornal O Dia (@jornalodia) October 15, 2026

Segundo a Polícia Civil, os investigadores iniciaram as diligências logo após tomarem conhecimento do caso. Com o avanço do trabalho, um dos suspeitos foi identificado. Ele seria integrante de um grupo responsável por roubos recorrentes na Zona Sul do Rio, com atuação relacionada à região do Complexo do São Carlos, onde fica o Morro da Coroa.

Após identificarem um endereço ligado ao homem, os policiais foram ao local, nesta segunda-feira (19) , para buscar elementos que contribuam para a investigação. Os agentes apreenderam aparelhos celulares e outros objetos que serão submetidos à perícia. A motocicleta utilizada na fuga também foi apreendida. O objetivo agora é localizar e prender o suspeito, além de identificar o segundo envolvido no assalto.

Tania foi socorrida por equipes da Operação Segurança Presente e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul do Rio. De acordo com informações divulgadas pela unidade de saúde, ela teve ferimentos no pescoço e no ombro, considerados sem gravidade, além de uma lesão na mão que exigia maiores cuidados. Posteriormente, deixou o hospital acompanhada de familiares, que optaram por transferi-la para uma unidade conveniada ao plano de saúde.