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Suspeito é preso por matar amigo após ter nádegas apalpadas

Crime ocorreu no dia 27 de setembro, em um estabelecimento comercial no interior da Bahia

Gilmar Pedreira dos Santos foi atingido na região do rosto
Gilmar Pedreira dos Santos foi atingido na região do rosto -
Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil da Bahia na última segunda-feira (19) em Santo Estêvão, cidade no interior do estado. Segundo a corporação, o acusado é suspeito de matar Gilmar Pedreira dos Santos, de 35 anos. O crime ocorreu em 27 de setembro, em um estabelecimento comercial localizado na Zona Rural de Ipecaetá, região do Entorno de Feira de Santana.
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De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que era amigo do suspeito, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do rosto, próximo ao ouvido esquerdo, após uma discussão entre ambos. Logo em seguida, o homem fugiu da cena do crime em uma motocicleta. A motivação do crime segue desconhecida e continua sob investigação.

Ainda segundo as autoridades, o suspeito foi conduzido à uma unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e posteriormente levado à prisão, aguardando a audiência. A ação foi realizada por meio da Delegacia Territorial (DT/Santo Estêvão), juntamente com a Delegacia Territorial (DT/Ipecaetá).

Suspeito de atacar ex-companheira é detido

Um homem de 42 anos foi preso também na última segunda-feira (19), na zona rural de Queimadas, na Bahia, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por violência doméstica contra a ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, em 24 de agosto, o suspeito foi até o local de trabalho da vítima, em Ubaíra, e a ameaçou de jogar uma substância corrosiva contra ela.

Mesmo quando a mulher tentou fugir, o investigado passou a segui-la e lançou o produto contra ela. A ação só foi interrompida após a intervenção de outras pessoas. A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital local, onde foram constatadas lesões na face e no tronco. Há indícios de que a substância utilizada seja ácido muriático.

A ação conjunta das polícias Civil e Militar e da Guarda Civil Municipal de Queimadas teve início após as forças de segurança receberem informações de que o suspeito, que tinha mandado de prisão em aberto, estaria se deslocando da cidade de Castro Alves, com possibilidade de passar por Queimadas.

Em outras ocasiões, o homem conseguiu fugir após utilizar áreas de vegetação e leitos de rios que dificultavam sua localização. Após novas investigações e o reforço das ações policiais, as equipes conseguiram capturá-lo. Ele foi encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro.
* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral. 

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