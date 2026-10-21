Getty Images busca se tornar privada em acordo de falência apoiado pela Koch

A Getty Images entrou com pedido de falência no capítulo 11 nesta quarta-feira com um plano de reestruturação de dívida que tornaria a empresa de mídia visual privada.

Sob o plano de reorganização pré-estabelecido, a família Getty e afiliados da Koch Equity Development assumiriam a propriedade total da empresa por meio de um investimento de capital de até US$ 533 milhões, disse a Getty em um comunicado à imprensa. Os acionistas existentes seriam eliminados.

A Getty, que espera continuar operando durante a falência, garantiu até US$ 143 milhões em financiamento de uma afiliada da Koch para ajudar com o processo de falência. Espera-se que a reestruturação seja concluída até o final do ano.

A falência segue o colapso da planejada fusão de US$ 3,7 bilhões da Getty com a rival Shutterstock, um acordo projetado para reduzir custos e desalavancar. A Getty abandonou o plano depois que um regulador do Reino Unido condicionou a venda à Shutterstock vender seu negócio editorial.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast