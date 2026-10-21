BTS Pop-up Arirang: loja funcionará no MIS Experience; veja regras

Juntamente com os shows do BTS em São Paulo, a cidade recebe uma loja pop-up do grupo no Museu de Imagem e Som - MIS Experience, na Água Branca. A ação se inicia nesta quinta-feira, 22, e se encerra em 22 de novembro. Para entrada, será necessário realizar uma reserva de horário.

A BTS Pop-Up: Arirang In São Paulo tem horário de funcionamento das 9h às 20h, de segunda a domingo. Neste domingo, 25, a loja será aberta às 12h em decorrência das eleições presidenciais.

Reservas para entrada

Para garantir a sua entrada na loja será necessário a realização de uma reserva prévia. Nesta quarta-feira, 21, a partir das 20h, será possível se cadastrar no site oficial e garantir o seu lugar. É preciso criar uma conta na plataforma.

Você poderá escolher a data e horário da reserva, e o código de entrada estará disponível na aba "my account" (minha conta).

A entrada na loja só será permitida perante apresentação do QR Code, e de maneira sequencial.

Regras da entrada online

Apenas aqueles que realizarem a reserva de maneira antecipada terão acesso à loja. Entrada por ordem de chegada estará disponível de acordo com a lotação.

Há um tempo limitado de permanência na ativação. A partir do momento de entrada, os Armys terão 1 hora para frequentar o local. Em caso de saída, não é permitida a reentrada.

Restrições e pagamentos

Apenas animais de assistência são permitidos dentro da loja. Ainda, é proibida a realização de filas externas no período noturno.

Para compras na loja, serão aceitos cartões de débito e crédito, além de dinheiro em espécie.

Pode haver limitação na quantidade de determinados produtos. Trocas ou reembolsos não serão permitidos após a confirmação do pagamento, apenas em casos de defeito.

Nessa situação, a troca ou reembolso só poderá ser feito na mesma data da compra. Para isso, apresente comprovante ou recibo válido.

Ainda assim, o reembolso será efetuado apenas se o produto estiver fora de estoque.

Confira aqui detalhes sobre as possibilidades de trocas e outras informações relevantes a respeito da ativação

Serviço

BTS Pop-Up: Arirang In São Paulo

Data: 22/10 a 22/11;

Local: Museu da Imagem e Som - MIS Experience, R. Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca;

Horário de funcionamento: Segunda-feira a domingo - 9h às 20h; Excepcionalmente neste domingo, 25, a loja abrirá às 12h.