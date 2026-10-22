Pacientes sem prontuário

O delegado Wellington Vieira contou ainda que as equipes buscaram os prontuários dos pacientes que denunciaram algum problema após procedimentos. "Consta da ordem judicial a arrecadação e a apreensão dos prontuários médicos de cada paciente que foi até a delegacia reclamar. O paciente tem direito de receber o seu prontuário médico logo que for solicitado, mas a clínica tem recusado. Isso é uma irregularidade gravíssima. Por isso, a Justiça determinou a apreensão desses documentos. E o local onde esses documentos estão guardados não tem nenhum tipo de organização, não tem método para arquivar".