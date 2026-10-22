Responsável de clínica se defende

As unidades investigadas são vinculadas à Celita da Silva Toledo. Em postagens nas redes sociais, na terça-feira (20), ela comentou sobre as denúncias. "Trinta ocorrências de quê? Existem situações que não fazem nenhum sentido. Eu não vou entrar nesse detalhe, a Justiça que irá provar, as pessoas vão ter que provar o que estão falando... Em três anos de projeto, a gente já fez, até agora, 9.524 procedimentos. Eu tenho 30 ocorrências. A lei me protege. A gente pode ter 5% de erro dentro do seu quantitativo de cirurgia. Eu não estou dentro nem dos 5%. Olha o volume que a gente faz", afirmou.