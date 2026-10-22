Novo ciclone extratropical pode se formar na região Sul

Um novo ciclone extratropical pode se formar entre o litoral do Rio Grande do Sul e o Uruguai na sexta-feira, 23, e influenciar as condições do tempo na região Sul a partir do fim de semana. A possibilidade está em avaliação pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê a formação de uma área de baixa pressão atmosférica no leste da Argentina na manhã de sexta-feira.

Segundo o órgão, o sistema deve se deslocar em direção ao oceano Atlântico e poderá dar origem ao ciclone. Caso a formação se confirme, o fenômeno poderá aumentar a instabilidade na Região Sul, com influência principalmente a partir de sábado, 24.

A região já tem previsão de chuva para os próximos dias. O Inmet mantém alerta laranja, que indica perigo, para tempestades em áreas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da Região Sul, está vigente um alerta amarelo, de perigo potencial, para o mesmo tipo de fenômeno.

As chuvas devem continuar em praticamente toda a região, com pancadas e trovoadas isoladas.

Em Curitiba, a previsão é de temperaturas mais baixas, com mínima de 15 °C e máxima de 16 °C. Em Porto Alegre, os termômetros devem variar entre 15 °C e 24 °C. Já em Florianópolis, a previsão é de mínima de 16 °C e máxima de 23 °C.

Segundo a definição do Inmet, o ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica que se forma fora das regiões tropicais, geralmente nas médias e altas latitudes.

Também chamado de tempestade extratropical, o fenômeno pode se deslocar e provocar mudanças nas condições meteorológicas, como chuva e ventos fortes.