Roberta Rodrigues celebra primeiro protagonismo em série da Globo: 'Sempre soube que era capaz'

Uma crise no trabalho pode levar uma advogada de volta a um passado que ela tentou deixar para trás. Essa é a situação que move Verônika com K, nova série original do Globoplay lançada nesta quinta-feira, 22, com oito episódios. Protagonizada por Roberta Rodrigues, a produção de José Junior acompanha uma mulher que precisa equilibrar a carreira, a criação da filha e os vínculos que ainda mantém com a comunidade onde cresceu.

A história começa a mudar quando o escritório em que Verônika trabalha se envolve em um escândalo de corrupção. Diante das dificuldades financeiras, ela recebe uma proposta que a coloca diante de Rod (Dhério Chagas), antigo amor que agora é chefe do tráfico no Morro de São Jerônimo.

A decisão de aceitar o caso se mistura a questões pessoais. Anos antes, Verônika deixou a comunidade com a mãe, Glória (Maria Ceiça), enquanto estava grávida de Kenya (Emmy Neves). Desde então, construiu uma carreira na advocacia criminal, mas a nova situação ameaça separar a vida que ela organizou das relações que ficaram para trás.

Roberta Rodrigues destaca nova fase da carreira

Aos 27 anos de carreira, Roberta Rodrigues vê na personagem a oportunidade de ocupar um espaço que, segundo ela, ainda não havia experimentado como atriz: conduzir uma história que também aborda maternidade e relacionamentos amorosos.

"Sou uma atriz que estudei a minha vida inteira, que sempre soube que era capaz, mas nunca tinha tido a oportunidade. E aí, de repente, alguém acreditou e me colocou nesse lugar pra contar essa história", contou ao Gshow.

A atriz também chamou a atenção para a presença do amor na construção da protagonista, para além dos conflitos ligados à profissão e à família.

"Em 27 anos de carreira, essa é a primeira vez que eu vou contar uma história do início ao fim, tendo uma mãe, tendo uma filha, tendo um par romântico, falando sobre amor também. A gente nunca ocupa esse lugar do amor. Então, isso que é o mais transformador", afirmou.

Relações colocam a protagonista diante de escolhas

Os conflitos de Verônika não se restringem ao tribunal. A advogada também se envolve com André (Marcelo Serrado), promotor que ocupa uma posição contrária à dela nos processos judiciais. Já Cristiano (André Luiz Miranda), que conhece a protagonista desde a juventude e é amigo de Rod, torna-se policial e continua ligado à história dela.

Essa rede de relações amplia os dilemas da personagem, que tenta conduzir a própria vida enquanto lida com segredos capazes de afetar sua família e seu futuro.

Ao falar sobre Verônika, Roberta ressaltou a autonomia da personagem para tomar decisões sobre os próprios desejos e relacionamentos.

"A Verônica é uma mulher livre. É o que eu desejo pra todas as mulheres, que a gente possa ter a liberdade de viver do jeito que a gente quer, de fazer o que a gente quer, de dominar do jeito que a gente quiser, porque somos merecedoras. O mundo só vai se tornar melhor quando nós, mulheres, estivermos no comando", declarou.

Série reúne artistas com história em comum

Outro encontro da produção acontece diante das câmeras: Roberta Rodrigues contracena com Marcello Melo Jr., que faz uma participação especial como Mikhael, personagem de Arcanjo Renegado.

A parceria reúne dois artistas que iniciaram suas trajetórias no Nós do Morro, projeto cultural do Vidigal, no Rio de Janeiro. Mais tarde, eles também fizeram parte do grupo musical Melanina Carioca.

Para Roberta, dividir esse momento profissional com o amigo representa parte do caminho percorrido pelos dois na arte.

"Ele é meu amigo da vida, tenho orgulho absurdo. Eu e Marcelo vindo do Nós do Morro, se encontrando, sendo protagonistas das séries, isso realmente é transformador. E aí a frase que fica é: a arte transforma, ela é muito poderosa. A arte rompe barreiras e ela está aí para a gente usar e abusar", afirmou.

Os oito episódios de Verônika com K estão disponíveis no Globoplay.