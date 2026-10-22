William Bonner compartilha foto dos trigêmeos que inspirou sua primeira tatuagem

O jornalista William Bonner revelou a inspiração para sua primeira tatuagem: uma fotografia dos filhos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, durante um salto simultâneo em uma piscina. A homenagem foi compartilhada nas redes sociais na quarta-feira, 21, data em que os três completaram 29 anos.

A publicação também atendeu à curiosidade dos seguidores, que queriam conhecer a imagem original que inspirou a tatuagem. A foto foi feita pelo próprio apresentador, que decidiu reproduzir o registro na pele.

Ao explicar a escolha, o jornalista destacou a participação da filha Laura na ideia e o fato de ter sido o autor da fotografia.

"Foi da caçula a ideia de eternizar num braço o salto simultâneo dos trigêmeos numa piscina. A última a deixar o ventre materno, a última a se deixar tatuar. E o pai do trio, como autor da fotografia histórica, achou justo guardá-la na pele, também ele", escreveu.

Além de mostrar a tatuagem, o jornalista falou sobre a comemoração dos aniversários dos trigêmeos, seus filhos com Fátima Bernardes. A reunião precisou ser organizada de acordo com os compromissos profissionais dos integrantes da família.

"Que dia especial! Depois de seis anos, por conta de estudo ou de trabalho, consegui reunir os irmãos pra comemorarmos o aniversário deles. Há 29 anos, o 21 de outubro passou a ser um dia de muita alegria e momentos inesquecíveis. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, meus amores", escreveu Fátima em uma publicação no Instagram.