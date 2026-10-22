U2 no Brasil em 2027: banda anuncia show extra em São Paulo; veja detalhes

A banda U2 anunciou um show extra em São Paulo para o dia 14 de março de 2027. Com isso, até o momento, serão três apresentações na cidade, nos dias 10, 12 e 14 de março, da turnê Carnaval de Luz Presents: The Greatest Show On Earth. Todos os shows ocorrerão no Morumbis.

O grupo liderado por Bono volta ao Brasil depois de dez anos com a turnê que será baseada no novo álbum, Carnaval de Luz, programado para ser lançado no dia 13 de novembro. O single mais recente do álbum, Silencio, foi lançado em setembro.

Além de São Paulo, o U2 só se apresentará em outras duas cidades da América do Sul: Cidade do México (23, 26 e 28 de fevereiro) e Buenos Aires (23 e 25 de março).

Veja como serão as vendas para esta nova data de 14 de março de 2027:

23/10 - 8h às 10h, para assinantes do site oficial do U2.

23/10 - 10h às 15h, no site www.ticketmaster.com.br, para clientes Santander, sendo que clientes Santander Select e Private Banking terão uma fila exclusiva. Outras modalidades de clientes poderão comprar entre 10h e 14h.

23/10 - 15h - Venda para o público em geral pelo site www.ticketmaster.com.br

U2 em São Paulo

Datas: 10 de março de 2027 (quarta-feira), 12 de março de 2027 (sexta-feira) e 14 de março de 2027 (domingo)

Local: MorumBIS

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 345,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

Preços dos ingressos

Arquibancada: R$ 345,00 meia-entrada e R$ 690,00 inteira

Pista: R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira

Cadeira superior: R$ 660,00 meia-entrada e R$ 1.320,00 inteira

Cadeira inferior: R$ 695,00 meia-entrada e R$ 1.390,00 inteira

Pista Premium A: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira

Pista Premium B: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira

Gold Circle: R$ 875,00 meia-entrada e R$ 1.750,00 inteira

Red Zone: R$ 2.255,00 meia-entrada e R$ 3.000,00 inteira (valor do Ingresso + valor do pacote)*

*O pacote inclui:

- Ingresso para área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco.