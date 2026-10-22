PMs são acusados de obrigar jovens presos por suspeita de tráfico a vestir camiseta do PT

Policiais militares de Piracicaba, no interior de São Paulo, são acusados de obrigar três suspeitos de tráfico de drogas a vestir camisetas da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, antes de apresentá-los na delegacia.

A mãe de um dos detidos e a deputada estadual Professora Bebel (PT) sustentam que a cena foi forjada. A PM nega ter sido informada, até o momento, das acusações, que não compactua com desvios de conduta e pune com rigor casos comprovados.

"O bolsonarismo mais uma vez tentando transformar a política em um jogo de intimidação e armação. E alguns detalhes dessa história chamam a atenção: os três estavam com camisas iguais, novas e aparentemente bem maiores que o tamanho deles. Que coincidência, não?", escreveu a deputada estadual nas redes sociais.

A abordagem ocorreu na manhã desta quarta-feira, 21, na Comunidade Pantanal. Foram presos em flagrante dois homens, de 21 e 24 anos, e apreendido um adolescente de 17, que foi encaminhado à Fundação Casa. Na audiência de custódia, o de 21 anos foi solto; o de 24 permaneceu preso.

Versões divergentes

Segundo a PM, a ação partiu de uma denúncia anônima ao 190, gravada em áudio, que descrevia três homens vendendo drogas, com camisetas alusivas a Lula, um deles armado. A corporação afirma ter apreendido um revólver calibre .32 com numeração suprimida, 160 porções de cocaína e R$ 340. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) detalhou que 23 porções estavam com o adolescente e 137, com os adultos. O caso foi registrado como tráfico, porte ilegal de arma de uso restrito e ato infracional.

A SSP disse que investigará eventual denúncia contra a conduta dos agentes, mas que, até o momento, não há registro de ocorrência nesse sentido.

A mãe de um dos jovens afirmou que o filho é usuário de drogas, e não traficante, e que ele não participa de campanhas políticas. Relatou ainda que os policiais entraram na casa da família e agrediram sua filha de 14 anos. Testemunhas ouvidas pelo g1 disseram que os três não vestiam camisetas do PT no momento da abordagem e que houve agressões. A deputada Professora Bebel protocolou representação na Corregedoria da PM.

Senador eleito divulga vídeo

A chegada dos detidos à delegacia foi filmada, e o vídeo foi publicado pelo senador eleito Guilherme Derrite (PL).

O PT pediu à Procuradoria-Geral Eleitoral a abertura de investigação e a oitiva de Derrite, da mãe dos detidos e dos policiais envolvidos. O partido sustenta que o objetivo teria sido produzir imagens falsas para incendiar as redes e prejudicar a campanha.