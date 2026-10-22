Homem morre após enfarte ao perseguir suspeito de furtar celular no litoral de São Paulo

O empresário José Aparecido dos Santos, de 69 anos, morreu após sofrer um enfarte fulminante enquanto perseguia um suspeito que tentou roubar um celular em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O caso ocorreu na tarde do último sábado, 17, no bairro Guilhermina.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o idoso estava em frente à própria loja, enquanto falava ao telefone. Um homem de bicicleta se aproxima e tenta arrancar o aparelho das mãos do empresário, mas não consegue e foge.

Após a tentativa, Santos sai correndo atrás do suspeito. Um funcionário da loja também deixa o estabelecimento e acompanha a perseguição.

Segundo relato da família, durante o trajeto, o empresário passou mal e desmaiou. Santos recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu. Ele morreu em decorrência de um enfarte.

Nas redes sociais, a esposa do empresário publicou homenagens e comentou o caso. Em uma das mensagens, ela destacou que as imagens não mostram o que aconteceu depois que o marido perseguiu o suspeito.

"O vídeo mostra meu marido correndo durante um assalto. O que ele não mostra é que, logo depois, ele sofreu um enfarte fulminante e não voltou para casa", escreveu.

"Por trás dessas imagens existe uma vida, uma história e uma família que agora precisa conviver com uma saudade que nunca vai passar", lamentou.

Além da esposa, Santos deixou sete filhos. A Polícia busca identificar o suspeito que aparece nos registros.