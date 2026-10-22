Lin-Manuel Miranda diz que 'Moana' salvou sua vida após sucesso de 'Hamilton'

Com In the Heights e Hamilton, Lin-Manuel Miranda se transformou de ator de pequenos papéis em um dos nomes mais requisitados em Hollywood. O sucesso nos palcos da Broadway, no entanto, não teve tempo de subir à cabeça do dramaturgo, com o trabalho na trilha sonora de Moana ocupando seu tempo fora dos teatros.

"O momento em que o filme surgiu realmente salvou a minha vida", afirmou Miranda à Rolling Stone Brasil, dizendo que foi procurado pela Disney pouco depois da estreia de Hamilton. "Eu estava compondo para Moana enquanto fazia sete apresentações por semana em Hamilton. E acho que isso me manteve com os pés no chão durante um período em que era muito difícil manter essa estabilidade."

Além do sucesso de 2016 e sua sequência, Miranda também retornou para trabalhar na trilha sonora do remake de 2026. Para a nova versão, ele compôs a inédita Along the Way, idealizada como uma forma de unir Auli'i Carvalho, dubladora da protagonista nas animações, e Catherine Laga'aia, intérprete da protagonista em live action.

"Não daria para fazer com um dueto entre duas Moanas nos filmes de animação", opinou Miranda. "Mas [no live action] temos essa oportunidade em que a Auli'i pode ser a voz de uma ancestral. E, na vida real, ela é a única outra pessoa que sabe o que a Catherine está prestes a vivenciar como estrela desse enorme musical da Disney."

"Criar essa conversa, que funciona tanto como uma canção narrativa quanto em um nível de metalinguagem, de uma Moana para outra dizendo 'você dá conta', foi muito divertido de escrever."

Tanto a versão animada quanto o remake de Moana estão disponíveis no Disney+, assim como Moana 2, de 2024.