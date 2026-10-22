Jônatas Faro desiste de 'A Fazenda 18' e choca participantes

Horas antes da quinta eliminação pela Roça, Jônatas Faro desistiu de A Fazenda 18. A informação foi repassada para os demais participantes na tarde desta quinta-feira, 22, em comunicado da produção lido por Thaíde.

"Atenção! Jônatas não faz mais parte de A Fazenda. Juntem os pertences dele e coloquem no camarim", disse o rapper e fazendeiro da semana, chocando os colegas, especialmente Darlin Ferrattry, que lamentou a desclassificação.

Segundo Rikardo Negro, o amigo teria dito que "não tem um dia de folga" das brigas. "O limite dele era esse, estava cansado e via essas discussões aqui", opinou.

A desistência de Jônatas é a segunda desta edição de A Fazenda. No último dia 16, Jottapê também deixou o programa, alegando já ter cumprido seu papel no reality.

Sem Jônatas, A Fazenda 18 retorna à Record TV na noite desta quinta-feira para a quinta eliminação do programa. Essa semana, a Roça é formada por Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba.