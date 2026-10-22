Moderna tem dados de vacina contra câncer vazados online e resultado frustra mercado

Um estudo de vacina contra o câncer baseado em mRNA da farmacêutica Moderna, anteriormente mantidos em sigilo, foram compartilhados nas redes sociais nesta quinta-feira, levantando preocupações de que o tratamento possa não ser tão eficaz quanto inicialmente esperado.

Os resultados, que pareciam amplamente positivos segundo analistas, ainda ficaram aquém das expectativas elevadas do mercado. Em agosto, as ações da Moderna mais que dobraram após o anúncio de que a vacina havia prevenido o retorno ou a disseminação do melanoma. O resultado foi considerado notável, embora especialistas tenham alertado que era crucial ver os detalhes no estudo, que estava programado para ser divulgado no sábado na conferência da Sociedade Europeia de Oncologia Médica.

Um site focado em câncer, o OncologyCentral, parece ter publicado alguns desses resultados nesta quinta-feira, 22, de acordo com capturas de tela no X.

Uma estatística chave publicada pelo site mostrou que a vacina reduziu o risco de disseminação do câncer em 38% em pacientes com melanoma de alto risco quando comparada a um tratamento padrão de imunoterapia. O analista da TD Cowen, Tyler Van Buren, disse que esse número, embora favorável, ficou aquém das expectativas elevadas do mercado.

Van Buren acrescentou que o agravamento dos resultados entre os ensaios de estágio intermediário e final poderia potencialmente significar que a vacina teria uma menor probabilidade de sucesso em casos em que o câncer se espalhou por todo o corpo ou em tumores "mais difíceis". A Moderna e sua parceira Merck estão estudando esta vacina em vários tipos de câncer.

Ambas se recusaram a comentar.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast