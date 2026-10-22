Polícia Civil investiga distribuidora de bebidas em Guarulhos (SP)

Policiais civis de São Paulo cumpriram nesta quinta-feira (22) um mandado de busca e apreensão, em Guarulhos, contra uma distribuidora de bebidas suspeita de fornecimento de produtos falsificados.

A ação foi em um galpão industrial localizado na Estrada Velha de Guarulhos, no bairro São Miguel.

As investigações identificaram indícios de que o estabelecimento movimentava grandes quantidades de bebidas com notas fiscais suspeitas.

Além disso, segundo a Polícia Civil de São Paulo, irregularidades cadastrais na empresa sugerem o uso de um laranja para esconder o verdadeiro controlador do empreendimento.

O indivíduo apontado como operador seria um empresário com condenação na Justiça mineira por lavagem de dinheiro, ocultação de bens e infrações tributárias. Em outubro de 2025, ele passou a ser investigado por órgãos fiscalizadores devido à suposta participação em esquemas de adulteração de bebidas com uso de metanol.

Ao cumprir o mandado, os agentes buscaram examinar as condições sanitárias de armazenamento, averiguar indícios de falsificação e checar a procedência de todas as mercadorias.

A ação é coordenada pela 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), com a participação de 30 policiais civis, peritos da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) e agentes da Vigilância Sanitária e da Secretaria da Fazenda e Planejamento de Sao Paulo.

De acordo com o delegado Fernando David, da 3ª DIG, a ação visa neutralizar a comercialização de bebidas irregulares e responsabilizar os envolvidos.

“A atuação integrada permite verificar não apenas a procedência dos produtos, mas também as condições em que são armazenados e comercializados, protegendo a saúde do consumidor e combatendo práticas ilegais”, afirmou o delegado.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior.