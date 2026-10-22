Vítima é baleada em frente ao shopping West Plaza, na zona oeste, ao tentar fugir de assalto

Uma pessoa foi baleada nesta quinta-feira, 22, em frente ao Shopping West Plaza, na Água Branca, zona oeste de São Paulo, durante uma tentativa de assalto.
Segundo o West Plaza, a vítima estava na calçada da avenida Francisco Matarazzo quando foi abordada por um assaltante e, ao tentar fugir, foi baleada. O suspeito fugiu.
"O shopping lamenta imensamente o ocorrido e está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário", informou em nota. O Estadão procurou a Secretaria de Segurança Pública e aguarda retorno.