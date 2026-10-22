Pyong Lee diz que anúncio de nome da filha era parte de ação anti-bullying

O influenciador Pyong Lee e sua esposa Natália Lee afirmaram que o nome divulgado para sua filha, Joquebede, não era a escolha real. Em vídeo publicado nas redes sociais, o casal explicou que o anúncio era parte de ação que visa conscientizar sobre o bullying.

Na postagem, eles explicam que usuários tiveram a reação esperada por trás da ideia, inclusive de pessoas apontando que a criança seria alvo de bullying. "Mas e a gente te pergunta, de onde que esse bullying vem? Porque nenhuma criança nasce achando um nome feio", disse Natália.

"Ela vai vendo exemplos do pai, da mãe, vai aprendendo. Ah, o pai zombando do amigo, ou a mãe fazendo comentário de alguma pessoa, ou com as referências que convivem na primeira infância. E como eu sou uma pessoa que ajuda pessoas com saúde mental, trato um monte de gente há 10 anos, eu vejo como o bullying deixa marcas permanentes na vida adulta", completou Pyong.

O casal também refletiu sobre o nome e descreveu-o como "forte" e "cheio de significado". Apesar de "Joquebede" ser um nome "exótico", eles disseram terem escolhido um "mais único" e que em breve revelarão.