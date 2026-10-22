Brasil no Mundo, na TV Brasil, analisa protestos na Europa

A escalada dos protestos na França e em outros países europeus, em meio à insatisfação com o custo de vida, é um dos destaques do programa Brasil no Mundo desta quinta-feira (22), às 22h30, na. Nesta edição, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem Eduardo Heleno, doutor em Ciência Política, jornalista e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), para analisar o cenário de mobilizações sociais e seus desdobramentos políticos e econômicos.

O programa também discute os impactos das guerras no Oriente Médio e na Ucrânia sobre a economia internacional, além das pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o governo ucraniano. Outro tema é o agravamento das tensões entre os Houthis e a Arábia Saudita pelo controle de rotas estratégicas na região.

A edição aborda ainda as eleições parlamentares em Israel e seus possíveis desdobramentos para o cenário político do país e para as relações internacionais.

O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a compreender os reflexos do cenário global no Brasil.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, inclusive como correspondente em Nova York. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos na sede europeia da Organização das Nações Unidas, em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo. Também realizou reportagens na África, no Oriente Médio, na Rússia e na América Latina.

A atração já recebeu personalidades como a ministra Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; o geógrafo Elias Jabbour; e a economista Juliana Furno.

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Serviço

Brasil no Mundo – quinta-feira (22), às 22h30, na TV Brasil

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