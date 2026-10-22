Transporte no Rio será gratuito neste domingo de votação

Os eleitores do Rio de Janeiro terão transporte público gratuito, das 6h às 20h, neste domingo (25), dia do segundo turno das Eleições 2026. Embora Douglas Ruas (PL) tenha sido eleito após a exclusão dos votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), cariocas e fluminenses ainda vão às urnas para escolher o próximo presidente da República. Participam da corrida presidencial Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
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Para facilitar o deslocamento dos eleitores, a prefeitura e o governo do estado do Rio divulgaram um esquema especial para o funcionamento dos transportes municipais e estaduais.
Segundo a Prefeitura do Rio, ônibus municipais, BRT, VLT, cabritinhos e vans funcionarão com a programação prevista para dias úteis, em vez da operação habitual de domingo. Os operadores foram formalmente orientados a cumprir a programação.
Para facilitar o deslocamento dos eleitores, a prefeitura e o governo do estado do Rio divulgaram um esquema especial para o funcionamento dos transportes municipais e estaduais.
Segundo a Prefeitura do Rio, ônibus municipais, BRT, VLT, cabritinhos e vans funcionarão com a programação prevista para dias úteis, em vez da operação habitual de domingo. Os operadores foram formalmente orientados a cumprir a programação.
Trens
A TrensRJ terá uma operação especial, com 340 viagens. , 83% a mais que as 186 previstas na programação regular de domingo. Ao todo, serão 154 viagens adicionais para atender aos passageiros que vão se deslocar para suas zonas eleitorais.
O ramal Deodoro será atendido pelos trens dos ramais Japeri e Santa Cruz, que circularão como paradores. A operação terá opções ampliadas ao longo do dia, com viagens mais cedo e partidas até mais tarde no retorno, incluindo a extensão de Paracambi.
O ramal Deodoro será atendido pelos trens dos ramais Japeri e Santa Cruz, que circularão como paradores. A operação terá opções ampliadas ao longo do dia, com viagens mais cedo e partidas até mais tarde no retorno, incluindo a extensão de Paracambi.
Metrô
As linhas 1 e 4 seguirão o trajeto entre Uruguai e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Já a Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo; e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. Também haverá trens extras para suprir o aumento da demanda e reforço no efetivo das equipes.
Barcas
O sistema aquaviário vai adotar a mesma grade de dias úteis. A única exceção será a linha Praça XV–Paquetá, que manterá a grade de fins de semana e feriados, já que oferece uma viagem a mais.
Arariboia
No sentido Praça Arariboia – Praça XV, haverá viagens às 5h40, 6h e 6h15. Das 6h30 às 10h, o sistema vai operar com intervalos de 15 minutos entre as partidas. Entre 10h20 e 16h20, as viagens serão realizadas a cada 20 minutos; assim como das 16h40 às 20h. Depois, haverá viagens às 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h30, 23h e 23h30.
No sentido Praça XV – Praça Arariboia, haverá viagens às 6h e 6h30. Das 6h30 às 10h10, o sistema vai operar com intervalo de 20 minutos entre as partidas. Entre 10h30 e 16h10, as partidas vão ocorrer a cada 20 minutos. Das 16h30 às 20h30, o sistema vai operar com intervalo de 15 minutos. Depois, haverá viagens às 20h50, 21h10, 21h30, 21h50, 22h10, 22h30, 23h, 23h30 e 0h.
No sentido Praça XV – Praça Arariboia, haverá viagens às 6h e 6h30. Das 6h30 às 10h10, o sistema vai operar com intervalo de 20 minutos entre as partidas. Entre 10h30 e 16h10, as partidas vão ocorrer a cada 20 minutos. Das 16h30 às 20h30, o sistema vai operar com intervalo de 15 minutos. Depois, haverá viagens às 20h50, 21h10, 21h30, 21h50, 22h10, 22h30, 23h, 23h30 e 0h.
Charitas
No sentido Praça XV – Charitas, das 7h às 10h, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas. Depois, haverá viagens às 10h30, 11h, 11h30, 12h, 16h e 16h40. Das 17h às 20h, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos. Depois, as viagens serão às 20h30 e 21h.
No sentido Charitas – Praça XV, das 6h30 às 10h30, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas. Depois, haverá viagens às 10h30, 11h, 11h30, 12h e 16h30. Das 17h10 às 20h10, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas.
No sentido Charitas – Praça XV, das 6h30 às 10h30, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas. Depois, haverá viagens às 10h30, 11h, 11h30, 12h e 16h30. Das 17h10 às 20h10, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas.
Paquetá
No sentido Praça XV – Paquetá: 04h30, 07h, 08h30, 10h, 11h30, 13h*, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h e 0h.
No sentido Paquetá – Praça XV: 06h, 08h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30*, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h e 23h30.
*Viagens para transporte de cargas.
No sentido Paquetá – Praça XV: 06h, 08h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30*, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h e 23h30.
*Viagens para transporte de cargas.
Mangaratiba
No sentido Mangaratiba – Ilha Grande, haverá partida às 8h. A viagem no sentido contrário será realizada às 17h30.
Angra dos Reis
No sentido Angra dos Reis – Ilha Grande, haverá partida às 15h30.
No sentido Ilha Grande – Angra dos Reis, a partida será às 10h00.
No sentido Ilha Grande – Angra dos Reis, a partida será às 10h00.
Cocotá
No sentido Cocotá – Praça XV, as partidas serão às 7h, 8h e 9h20
No sentido Praça XV – Cocotá, partidas serão às 17h30, 18h40 e 19h50.
No sentido Praça XV – Cocotá, partidas serão às 17h30, 18h40 e 19h50.
Trânsito
Segundo a prefeitura, Área de Proteção ao Ciclismo de Competição (APCC) – Circuito Marcos Hama e as áreas de lazer em todo o município serão suspensas neste domingo. Todo o efetivo da CET-Rio estará mobilizado para contribuir para a fluidez do tráfego nas rotas de acesso aos locais de votação.
Planos semafóricos específicos serão adotados nos principais corredores de tráfego. A CET-Rio recomenda que os motoristas mantenham atenção à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito e, se possível, antecipem seus deslocamentos. A orientação é dar preferência ao transporte público coletivo e realizar as travessias em locais seguros e sinalizados.
Planos semafóricos específicos serão adotados nos principais corredores de tráfego. A CET-Rio recomenda que os motoristas mantenham atenção à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito e, se possível, antecipem seus deslocamentos. A orientação é dar preferência ao transporte público coletivo e realizar as travessias em locais seguros e sinalizados.
Interdições
Centro
Sábado (24/10), das 6h às 23h59:
• Rua da Alfândega, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;
• Rua Souza e Silva, entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua do Moinho;
• Rua Sacadura Cabral, meia pista, entre a Rua Souza e Silva e a Rua do Livramento.
Domingo (25/10), das 6h às 23h59:
• Avenida Presidente Vargas, pista junto às edificações de numeração ímpar, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março;
• Praça Pio X, pista junto às edificações de numeração ímpar, entre a Rua da Quitanda e a Rua da Candelária.
• Rua da Alfândega, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;
• Rua Souza e Silva, entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua do Moinho;
• Rua Sacadura Cabral, meia pista, entre a Rua Souza e Silva e a Rua do Livramento.
Domingo (25/10), das 6h às 23h59:
• Avenida Presidente Vargas, pista junto às edificações de numeração ímpar, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março;
• Praça Pio X, pista junto às edificações de numeração ímpar, entre a Rua da Quitanda e a Rua da Candelária.
São Cristóvão
Sábado (24/10), das 12h às 17h:
• Rua Barão de Itapagipe, entre a Avenida Paulo de Frontin e a Rua do Matoso.
• Rua Barão de Itapagipe, entre a Avenida Paulo de Frontin e a Rua do Matoso.
Gamboa
Sábado (24/10), das 8h às 18h, e domingo (25/10), das 15h às 23h59:
• Rua Souza e Silva, entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua do Moinho;
• Rua Sacadura Cabral, faixa da direita, entre a Rua Souza e Silva e a Rua do Livramento.
• Rua Souza e Silva, entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua do Moinho;
• Rua Sacadura Cabral, faixa da direita, entre a Rua Souza e Silva e a Rua do Livramento.
Gávea
Sábado (24/10), das 7h às 18h, e domingo (25/10), da 1h às 22h:
• Praça Santos Dumont, pista interna junto às edificações, entre os números 40 e 02;
• Rua Major Rubens Vaz, entre os números 51 e 170.
• Praça Santos Dumont, pista interna junto às edificações, entre os números 40 e 02;
• Rua Major Rubens Vaz, entre os números 51 e 170.
Engenho Novo
Sábado (24/10), das 6h às 16h, e domingo (25/10), das 12h às 22h:
• Rua Dias da Cruz, uma faixa, junto às edificações de numeração ímpar, entre a Rua Borja Reis e a Rua Adolfo Bergamini.
• Rua Dias da Cruz, uma faixa, junto às edificações de numeração ímpar, entre a Rua Borja Reis e a Rua Adolfo Bergamini.
Olaria
Sábado (24/10), das 9h às 20h, e domingo (25/10), das 7h às 20h:
• Rua Filomena Nunes, entre a Rua Carlina e a Rua Leopoldina Rego.
• Rua Filomena Nunes, entre a Rua Carlina e a Rua Leopoldina Rego.
Pavuna
Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 5h às 20h:
• Praça Nossa Senhora das Dores, entre a Rua Maria Joaquina e a Rua Comendador Guerra, incluindo a via interna sem denominação.
• Praça Nossa Senhora das Dores, entre a Rua Maria Joaquina e a Rua Comendador Guerra, incluindo a via interna sem denominação.
Campinho
Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 10h às 15h:
• Rua Dr. Jaime Marques de Araújo, entre a Rua Pinto Teles e a Estrada Intendente Magalhães;
• Praça Márcia Mendes, entre a Rua Dr. Jaime Marques de Araújo e a Rua Cirilo da Silveira;
• Rua Francisco Cupello;
• Rua José da Silva Caboatan;
• Rua José Félix de Mariz, entre a Rua Cirilo da Silveira e a Rua General Fernando Batalha.
• Praça Márcia Mendes, entre a Rua Dr. Jaime Marques de Araújo e a Rua Cirilo da Silveira;
• Rua Francisco Cupello;
• Rua José da Silva Caboatan;
• Rua José Félix de Mariz, entre a Rua Cirilo da Silveira e a Rua General Fernando Batalha.
Ilha do Governador
Domingo (25/10), das 6h às 20h:
• Rua Ericeira, faixa junto às edificações de numeração par, entre a Estrada do Galeão e a Rua Sargento João Lopes;
• Estrada do Galeão, faixa junto às edificações de numeração par, entre a Rua Ericeira e a Rua Boêmia.
• Rua Ericeira, faixa junto às edificações de numeração par, entre a Estrada do Galeão e a Rua Sargento João Lopes;
• Estrada do Galeão, faixa junto às edificações de numeração par, entre a Rua Ericeira e a Rua Boêmia.
Barra da Tijuca
Sábado (24/10), a partir das 6h, com continuidade durante o domingo (25/10):
• Avenida Ayrton Senna, duas faixas da pista lateral, em frente à edificação de nº 2.001.
• Avenida Ayrton Senna, duas faixas da pista lateral, em frente à edificação de nº 2.001.
Deodoro
Sábado (24/10), das 8h às 15h, e domingo (25/10), das 6h às 20h:
• Rua Jorge Schmidt, entre a Rua João Vicente e a Rua Regente Lima e Silva.
• Rua Jorge Schmidt, entre a Rua João Vicente e a Rua Regente Lima e Silva.
Senador Camará
Sábado (24/10), das 12h às 18h, e domingo (25/10), das 4h às 21h:
• Avenida Ministro Ary Franco, entre a Rua Almeida Pires e a Rua Sitia.
• Avenida Ministro Ary Franco, entre a Rua Almeida Pires e a Rua Sitia.
Campo Grande
Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 6h às 23h59:
• Rua Rondônia, entre a Rua Timbaúba e a Praça Maina.
Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 6h às 20h:
• Rua Nova Betânia, em toda a extensão.
• Rua Rondônia, entre a Rua Timbaúba e a Praça Maina.
Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 6h às 20h:
• Rua Nova Betânia, em toda a extensão.
Santa Cruz
Sábado (24/10), das 12h às 17h, e domingo (25/10), das 5h às 21h:
• Rua das Palmeiras Imperiais, entre a Vila Olímpica e a Rua Ferreira Nobre;
• Rua Martinho de Campos, entre o número 25 e a Rua Marquês de Maricá;
• Rua Marquês de Maricá, entre a Rua Martinho de Campos e a Rua Fernanda.
• Rua das Palmeiras Imperiais, entre a Vila Olímpica e a Rua Ferreira Nobre;
• Rua Martinho de Campos, entre o número 25 e a Rua Marquês de Maricá;
• Rua Marquês de Maricá, entre a Rua Martinho de Campos e a Rua Fernanda.