ASSINE JÁ!
Geral

Transporte no Rio será gratuito neste domingo de votação

Ônibus, trens, Metrô, BRT, VLT, Barcas, cabritinhos e vans terão tarifa zero e esquema de funcionamento de dias úteis

Transportes p&uacute;blicos do Rio ter&atilde;o tarifa zero nas Elei&ccedil;&otilde;es 2026
Transportes públicos do Rio terão tarifa zero nas Eleições 2026 -
Os eleitores do Rio de Janeiro terão transporte público gratuito, das 6h às 20h, neste domingo (25), dia do segundo turno das Eleições 2026. Embora Douglas Ruas (PL) tenha sido eleito após a exclusão dos votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), cariocas e fluminenses ainda vão às urnas para escolher o próximo presidente da República. Participam da corrida presidencial Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
Leia mais! Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro terá checagem de fatos

Para facilitar o deslocamento dos eleitores, a prefeitura e o governo do estado do Rio divulgaram um esquema especial para o funcionamento dos transportes municipais e estaduais.

Segundo a Prefeitura do Rio, ônibus municipais, BRT, VLT, cabritinhos e vans funcionarão com a programação prevista para dias úteis, em vez da operação habitual de domingo. Os operadores foram formalmente orientados a cumprir a programação.

Trens

A TrensRJ terá uma operação especial, com 340 viagens. , 83% a mais que as 186 previstas na programação regular de domingo. Ao todo, serão 154 viagens adicionais para atender aos passageiros que vão se deslocar para suas zonas eleitorais.

O ramal Deodoro será atendido pelos trens dos ramais Japeri e Santa Cruz, que circularão como paradores. A operação terá opções ampliadas ao longo do dia, com viagens mais cedo e partidas até mais tarde no retorno, incluindo a extensão de Paracambi.

Metrô

As linhas 1 e 4 seguirão o trajeto entre Uruguai e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Já a Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo; e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. Também haverá trens extras para suprir o aumento da demanda e reforço no efetivo das equipes.

Barcas

O sistema aquaviário vai adotar a mesma grade de dias úteis. A única exceção será a linha Praça XV–Paquetá, que manterá a grade de fins de semana e feriados, já que oferece uma viagem a mais.

Arariboia

No sentido Praça Arariboia – Praça XV, haverá viagens às 5h40, 6h e 6h15. Das 6h30 às 10h, o sistema vai operar com intervalos de 15 minutos entre as partidas. Entre 10h20 e 16h20, as viagens serão realizadas a cada 20 minutos; assim como das 16h40 às 20h. Depois, haverá viagens às 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h30, 23h e 23h30.

No sentido Praça XV – Praça Arariboia, haverá viagens às 6h e 6h30. Das 6h30 às 10h10, o sistema vai operar com intervalo de 20 minutos entre as partidas. Entre 10h30 e 16h10, as partidas vão ocorrer a cada 20 minutos. Das 16h30 às 20h30, o sistema vai operar com intervalo de 15 minutos. Depois, haverá viagens às 20h50, 21h10, 21h30, 21h50, 22h10, 22h30, 23h, 23h30 e 0h.

Charitas

No sentido Praça XV – Charitas, das 7h às 10h, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas. Depois, haverá viagens às 10h30, 11h, 11h30, 12h, 16h e 16h40. Das 17h às 20h, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos. Depois, as viagens serão às 20h30 e 21h.

No sentido Charitas – Praça XV, das 6h30 às 10h30, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas. Depois, haverá viagens às 10h30, 11h, 11h30, 12h e 16h30. Das 17h10 às 20h10, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas.

Paquetá

No sentido Praça XV – Paquetá: 04h30, 07h, 08h30, 10h, 11h30, 13h*, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h e 0h.

No sentido Paquetá – Praça XV: 06h, 08h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30*, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h e 23h30.

*Viagens para transporte de cargas.

Mangaratiba

No sentido Mangaratiba – Ilha Grande, haverá partida às 8h. A viagem no sentido contrário será realizada às 17h30.

Angra dos Reis

No sentido Angra dos Reis – Ilha Grande, haverá partida às 15h30.

No sentido Ilha Grande – Angra dos Reis, a partida será às 10h00.

Cocotá

No sentido Cocotá – Praça XV, as partidas serão às 7h, 8h e 9h20

No sentido Praça XV – Cocotá, partidas serão às 17h30, 18h40 e 19h50.

Trânsito

Segundo a prefeitura, Área de Proteção ao Ciclismo de Competição (APCC) – Circuito Marcos Hama e as áreas de lazer em todo o município serão suspensas neste domingo. Todo o efetivo da CET-Rio estará mobilizado para contribuir para a fluidez do tráfego nas rotas de acesso aos locais de votação.

Planos semafóricos específicos serão adotados nos principais corredores de tráfego. A CET-Rio recomenda que os motoristas mantenham atenção à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito e, se possível, antecipem seus deslocamentos. A orientação é dar preferência ao transporte público coletivo e realizar as travessias em locais seguros e sinalizados.

Interdições

Centro

Sábado (24/10), das 6h às 23h59:

• Rua da Alfândega, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;

• Rua Souza e Silva, entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua do Moinho;

• Rua Sacadura Cabral, meia pista, entre a Rua Souza e Silva e a Rua do Livramento.

Domingo (25/10), das 6h às 23h59:

• Avenida Presidente Vargas, pista junto às edificações de numeração ímpar, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março;

• Praça Pio X, pista junto às edificações de numeração ímpar, entre a Rua da Quitanda e a Rua da Candelária.

São Cristóvão

Sábado (24/10), das 12h às 17h:

• Rua Barão de Itapagipe, entre a Avenida Paulo de Frontin e a Rua do Matoso.

Gamboa

Sábado (24/10), das 8h às 18h, e domingo (25/10), das 15h às 23h59:

• Rua Souza e Silva, entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua do Moinho;

• Rua Sacadura Cabral, faixa da direita, entre a Rua Souza e Silva e a Rua do Livramento.

Gávea

Sábado (24/10), das 7h às 18h, e domingo (25/10), da 1h às 22h:

• Praça Santos Dumont, pista interna junto às edificações, entre os números 40 e 02;

• Rua Major Rubens Vaz, entre os números 51 e 170.

Engenho Novo

Sábado (24/10), das 6h às 16h, e domingo (25/10), das 12h às 22h:

• Rua Dias da Cruz, uma faixa, junto às edificações de numeração ímpar, entre a Rua Borja Reis e a Rua Adolfo Bergamini.

Olaria

Sábado (24/10), das 9h às 20h, e domingo (25/10), das 7h às 20h:

• Rua Filomena Nunes, entre a Rua Carlina e a Rua Leopoldina Rego.

Pavuna

Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 5h às 20h:

• Praça Nossa Senhora das Dores, entre a Rua Maria Joaquina e a Rua Comendador Guerra, incluindo a via interna sem denominação.

Campinho

Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 10h às 15h:
• Rua Dr. Jaime Marques de Araújo, entre a Rua Pinto Teles e a Estrada Intendente Magalhães;

• Praça Márcia Mendes, entre a Rua Dr. Jaime Marques de Araújo e a Rua Cirilo da Silveira;

• Rua Francisco Cupello;

• Rua José da Silva Caboatan;

• Rua José Félix de Mariz, entre a Rua Cirilo da Silveira e a Rua General Fernando Batalha.

Ilha do Governador

Domingo (25/10), das 6h às 20h:

• Rua Ericeira, faixa junto às edificações de numeração par, entre a Estrada do Galeão e a Rua Sargento João Lopes;

• Estrada do Galeão, faixa junto às edificações de numeração par, entre a Rua Ericeira e a Rua Boêmia.

Barra da Tijuca

Sábado (24/10), a partir das 6h, com continuidade durante o domingo (25/10):

• Avenida Ayrton Senna, duas faixas da pista lateral, em frente à edificação de nº 2.001.

Deodoro

Sábado (24/10), das 8h às 15h, e domingo (25/10), das 6h às 20h:

• Rua Jorge Schmidt, entre a Rua João Vicente e a Rua Regente Lima e Silva.

Senador Camará

Sábado (24/10), das 12h às 18h, e domingo (25/10), das 4h às 21h:

• Avenida Ministro Ary Franco, entre a Rua Almeida Pires e a Rua Sitia.

Campo Grande

Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 6h às 23h59:

• Rua Rondônia, entre a Rua Timbaúba e a Praça Maina.

Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 6h às 20h:

• Rua Nova Betânia, em toda a extensão.

Santa Cruz

Sábado (24/10), das 12h às 17h, e domingo (25/10), das 5h às 21h:

• Rua das Palmeiras Imperiais, entre a Vila Olímpica e a Rua Ferreira Nobre;

• Rua Martinho de Campos, entre o número 25 e a Rua Marquês de Maricá;

• Rua Marquês de Maricá, entre a Rua Martinho de Campos e a Rua Fernanda.
As mais lidas
    Recomendadas