Transporte no Rio será gratuito neste domingo de votação





Para facilitar o deslocamento dos eleitores, a prefeitura e o governo do estado do Rio divulgaram um esquema especial para o funcionamento dos transportes municipais e estaduais.



Segundo a Prefeitura do Rio, ônibus municipais, BRT, VLT, cabritinhos e vans funcionarão com a programação prevista para dias úteis, em vez da operação habitual de domingo. Os operadores foram formalmente orientados a cumprir a programação. Leia mais! Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro terá checagem de fatos Para facilitar o deslocamento dos eleitores, a prefeitura e o governo do estado do Rio divulgaram um esquema especial para o funcionamento dos transportes municipais e estaduais.Segundo a Prefeitura do Rio, ônibus municipais, BRT, VLT, cabritinhos e vans funcionarão com a programação prevista para dias úteis, em vez da operação habitual de domingo. Os operadores foram formalmente orientados a cumprir a programação.

Trens

A TrensRJ terá uma operação especial, com 340 viagens. , 83% a mais que as 186 previstas na programação regular de domingo. Ao todo, serão 154 viagens adicionais para atender aos passageiros que vão se deslocar para suas zonas eleitorais.



O ramal Deodoro será atendido pelos trens dos ramais Japeri e Santa Cruz, que circularão como paradores. A operação terá opções ampliadas ao longo do dia, com viagens mais cedo e partidas até mais tarde no retorno, incluindo a extensão de Paracambi.

Metrô

As linhas 1 e 4 seguirão o trajeto entre Uruguai e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Já a Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo; e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. Também haverá trens extras para suprir o aumento da demanda e reforço no efetivo das equipes.

Barcas

O sistema aquaviário vai adotar a mesma grade de dias úteis. A única exceção será a linha Praça XV–Paquetá, que manterá a grade de fins de semana e feriados, já que oferece uma viagem a mais.

Arariboia

No sentido Praça Arariboia – Praça XV, haverá viagens às 5h40, 6h e 6h15. Das 6h30 às 10h, o sistema vai operar com intervalos de 15 minutos entre as partidas. Entre 10h20 e 16h20, as viagens serão realizadas a cada 20 minutos; assim como das 16h40 às 20h. Depois, haverá viagens às 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h30, 23h e 23h30.



No sentido Praça XV – Praça Arariboia, haverá viagens às 6h e 6h30. Das 6h30 às 10h10, o sistema vai operar com intervalo de 20 minutos entre as partidas. Entre 10h30 e 16h10, as partidas vão ocorrer a cada 20 minutos. Das 16h30 às 20h30, o sistema vai operar com intervalo de 15 minutos. Depois, haverá viagens às 20h50, 21h10, 21h30, 21h50, 22h10, 22h30, 23h, 23h30 e 0h.

Charitas

No sentido Praça XV – Charitas, das 7h às 10h, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas. Depois, haverá viagens às 10h30, 11h, 11h30, 12h, 16h e 16h40. Das 17h às 20h, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos. Depois, as viagens serão às 20h30 e 21h.



No sentido Charitas – Praça XV, das 6h30 às 10h30, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas. Depois, haverá viagens às 10h30, 11h, 11h30, 12h e 16h30. Das 17h10 às 20h10, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas.

Paquetá

No sentido Praça XV – Paquetá: 04h30, 07h, 08h30, 10h, 11h30, 13h*, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h e 0h.



No sentido Paquetá – Praça XV: 06h, 08h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30*, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h e 23h30.



*Viagens para transporte de cargas.

Mangaratiba

No sentido Mangaratiba – Ilha Grande, haverá partida às 8h. A viagem no sentido contrário será realizada às 17h30.

Angra dos Reis

No sentido Angra dos Reis – Ilha Grande, haverá partida às 15h30.



No sentido Ilha Grande – Angra dos Reis, a partida será às 10h00.

Cocotá

No sentido Cocotá – Praça XV, as partidas serão às 7h, 8h e 9h20



No sentido Praça XV – Cocotá, partidas serão às 17h30, 18h40 e 19h50.

Trânsito

Segundo a prefeitura, Área de Proteção ao Ciclismo de Competição (APCC) – Circuito Marcos Hama e as áreas de lazer em todo o município serão suspensas neste domingo. Todo o efetivo da CET-Rio estará mobilizado para contribuir para a fluidez do tráfego nas rotas de acesso aos locais de votação.



Planos semafóricos específicos serão adotados nos principais corredores de tráfego. A CET-Rio recomenda que os motoristas mantenham atenção à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito e, se possível, antecipem seus deslocamentos. A orientação é dar preferência ao transporte público coletivo e realizar as travessias em locais seguros e sinalizados.

Interdições

Centro

Sábado (24/10), das 6h às 23h59:



• Rua da Alfândega, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;



• Rua Souza e Silva, entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua do Moinho;



• Rua Sacadura Cabral, meia pista, entre a Rua Souza e Silva e a Rua do Livramento.



Domingo (25/10), das 6h às 23h59:



• Avenida Presidente Vargas, pista junto às edificações de numeração ímpar, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março;



• Praça Pio X, pista junto às edificações de numeração ímpar, entre a Rua da Quitanda e a Rua da Candelária.

São Cristóvão

Sábado (24/10), das 12h às 17h:



• Rua Barão de Itapagipe, entre a Avenida Paulo de Frontin e a Rua do Matoso.

Gamboa

Sábado (24/10), das 8h às 18h, e domingo (25/10), das 15h às 23h59:



• Rua Souza e Silva, entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua do Moinho;



• Rua Sacadura Cabral, faixa da direita, entre a Rua Souza e Silva e a Rua do Livramento.

Gávea

Sábado (24/10), das 7h às 18h, e domingo (25/10), da 1h às 22h:



• Praça Santos Dumont, pista interna junto às edificações, entre os números 40 e 02;



• Rua Major Rubens Vaz, entre os números 51 e 170.

Engenho Novo

Sábado (24/10), das 6h às 16h, e domingo (25/10), das 12h às 22h:



• Rua Dias da Cruz, uma faixa, junto às edificações de numeração ímpar, entre a Rua Borja Reis e a Rua Adolfo Bergamini.

Olaria

Sábado (24/10), das 9h às 20h, e domingo (25/10), das 7h às 20h:



• Rua Filomena Nunes, entre a Rua Carlina e a Rua Leopoldina Rego.

Pavuna

Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 5h às 20h:



• Praça Nossa Senhora das Dores, entre a Rua Maria Joaquina e a Rua Comendador Guerra, incluindo a via interna sem denominação.

Campinho

Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 10h às 15h:

• Rua Dr. Jaime Marques de Araújo, entre a Rua Pinto Teles e a Estrada Intendente Magalhães;



• Praça Márcia Mendes, entre a Rua Dr. Jaime Marques de Araújo e a Rua Cirilo da Silveira;



• Rua Francisco Cupello;



• Rua José da Silva Caboatan;



• Rua José Félix de Mariz, entre a Rua Cirilo da Silveira e a Rua General Fernando Batalha.

Ilha do Governador

Domingo (25/10), das 6h às 20h:



• Rua Ericeira, faixa junto às edificações de numeração par, entre a Estrada do Galeão e a Rua Sargento João Lopes;



• Estrada do Galeão, faixa junto às edificações de numeração par, entre a Rua Ericeira e a Rua Boêmia.

Barra da Tijuca

Sábado (24/10), a partir das 6h, com continuidade durante o domingo (25/10):



• Avenida Ayrton Senna, duas faixas da pista lateral, em frente à edificação de nº 2.001.

Deodoro

Sábado (24/10), das 8h às 15h, e domingo (25/10), das 6h às 20h:



• Rua Jorge Schmidt, entre a Rua João Vicente e a Rua Regente Lima e Silva.

Senador Camará

Sábado (24/10), das 12h às 18h, e domingo (25/10), das 4h às 21h:



• Avenida Ministro Ary Franco, entre a Rua Almeida Pires e a Rua Sitia.

Campo Grande

Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 6h às 23h59:



• Rua Rondônia, entre a Rua Timbaúba e a Praça Maina.



Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 6h às 20h:



• Rua Nova Betânia, em toda a extensão.

Santa Cruz

Sábado (24/10), das 12h às 17h, e domingo (25/10), das 5h às 21h:



• Rua das Palmeiras Imperiais, entre a Vila Olímpica e a Rua Ferreira Nobre;



• Rua Martinho de Campos, entre o número 25 e a Rua Marquês de Maricá;



• Rua Marquês de Maricá, entre a Rua Martinho de Campos e a Rua Fernanda.