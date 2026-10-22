'Lobo cinzento': voz de homem é ouvida em brinquedo de criança de 4 anos; polícia investiga

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) investiga o relato de uma mãe que ouviu a voz de um homem desconhecido no walkie-talkie de brinquedo da filha de quatro anos, em Porto Alegre. O caso causou preocupação na família após o indivíduo se identificar no aparelho como "Lobo Cinzento".

A investigação foi confirmada nessa quarta-feira, 21, pelo delegado André Mocciaro, da Divisão da Criança e do Adolescente da PCRS, responsável pela apuração do caso. O aparelho já está com a perícia, que deverá auxiliar no esclarecimento do caso.

"O homem ainda não foi identificado. Como iniciamos as diligências na manhã desta quarta-feira, o inquérito está em fase inicial. Mas vamos trabalhar profundamente para localizá-lo", disse o delegado ao Estadão.

O brinquedo é o Walkie Talkie Guerreiras do K-Pop, da fabricante Candide Briquedos. De acordo com o manual de instruções, o alcance máximo do aparelho é de 500 metros.

Em nota, a empresa afirmou que o brinquedo opera na faixa de 27 MHz e pode captar sinais de outros equipamentos próximos que utilizem a mesma frequência.

'Lobo Cinzento'

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a mãe relatou que o walkie-talkie já havia captado vozes anteriormente, mas nunca de forma tão clara. No dia 15 de outubro, porém, ela ouviu uma voz masculina saindo do aparelho, que estava desligado e sobre uma mesa.

Nas imagens, a voz pergunta com quem está falando e se identifica como "Lobo Cinzento". Segundo a mulher, em outro momento, o homem teria afirmado que iria "pegar" a filha dela.

A mãe registrou um boletim de ocorrência pela internet no dia 16 de outubro, e retirou as pilhas do brinquedo para preservá-lo para uma possível perícia policial.

De acordo com o Núcleo de Prevenção à Violência Extrema, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), o uso do codinome "lobo" pode ser uma referência a um abusador. "É uma forma de esses criminosos se comunicarem. Por isso, eles utilizam essas nomenclaturas e denominações. Não é apenas aqui, mas em qualquer lugar do mundo", disse Mocciaro.

Segundo o delegado, este é o primeiro caso desse tipo registrado no Estado. A perícia será fundamental para analisar o alcance do walkie-talkie e entender como uma pessoa com outro equipamento pode ter estabelecido comunicação com o aparelho da criança.

"Técnicos já nos informaram que, mesmo que o aparelho tenha alcance restrito, se a pessoa do outro lado tiver um equipamento com uma antena maior, poderá ampliar esse alcance. Todas essas circunstâncias precisarão ser avaliadas para tentarmos identificar o autor", afirmou.

Mocciaro alertou que crianças devem utilizar aparelhos de comunicação, como celulares, computadores e walkie-talkies, sob a supervisão dos responsáveis.

"A nossa expertise mostra que os crimes de pedofilia, de abuso sexual infantil e das captações violentas pela internet acontecem basicamente com crianças que estão trancadas dentro de um quarto fazendo uso de um aparelho desses, sem supervisão dos pais. Por isso, é fundamental que os responsáveis fiquem atentos", disse.

O que diz a Candide Brinquedos

A Candide explicou que o walkie-talkie funciona em uma frequência compartilhada com outros equipamentos.

"Em situações eventuais pode captar sinais de outros equipamentos que estejam próximos e operando na mesma faixa. Essa é uma característica técnica da tecnologia de rádio, não um defeito do produto", afirmou.

A empresa também informou que o brinquedo tem certificação compulsória do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A fabricante recomenda desligar os dois aparelhos quando não estiverem em uso, já que eles funcionam de forma independente.