Seleção feminina de tênis é convocada para Billie Jean King Cup

Recém-alçada à liderança da temporada ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a paulista Luisa Stefani está confirmada na equipe brasileira que disputará os playoffs da Billie Jean King Cup, principal torneio entre nações do tênis feminino. O Brasil enfrentará o Canadá em Vitória (ES), nos dias 20 e 21 de novembro. Quem vencer assegura vaga no qualificatório de 2027.

A lista de convocadas pelo auxiliar-técnico Luiz Peniza, capitão da equipe, tem outras três tenistas que integraram a equipe que classificou o país para os playoffs - a medalhista olímpica Laura Pigossi, a adolescente Nauhany Silva, a Naná - número 5 do mundo no ranking juvenil -, e Gabriela Cê – além de Luiza Fullana. Em abril, o Brasil arrematou a vaga nos playoffs após vitória sobre o México, em em Ibagué (Colômbia), pelo zonal I das Américas.

“É sempre muito positivo jogar no Brasil, especialmente em um confronto tão importante contra o Canadá. Estamos muito animados para jogar em Vitória, no Espírito Santo, diante da nossa torcida, que certamente nos ajudará muito durante os jogos. Acredito muito na nossa equipe, que mescla juventude e experiência, além de contar com jogadoras que têm excelentes desempenhos atuando no Brasil. Isso pode ser um ponto muito positivo para o nosso time”, analisou Peniza, que assumiu o comando da seleção em janeiro de 2024.

Os playoffs da Billie Jean King Cup ocorrerão em quadra de saibro, que será montada em um shopping na capital capixaba. O Brasil já enfrentou o Canadá 12 vezes na história do torneio, mas nunca venceu. O último revés (2 a 1) ocorreu em 2013, na Colômbia, pelo Zonal Americano.