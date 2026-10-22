'007' testa quatro atores para viver próximo James Bond, diz site; saiba os nomes

O próximo ator a interpretar o eterno James Bond está para ser escolhido. Nova dona da franquia, a Amazon está em rodada decisiva de testes para escolher o próximo protagonista de 007, com nomes conhecidos na lista do estúdio.

De acordo com o Deadline, Josh O'Connor (Rivais), Jack Lowden (Slow Horses) e Callum Turner (Eternidade) são três dos quatro nomes cotados pela equipe de Denis Villeneuve, que comandará o 26º longa de Bond.

Um quarto ator ainda estaria na disputa, embora o site não tenha conseguido confirmar sua identidade. Jacob Elordi (Frankenstein) tem sido ligado ao papel de Bond há meses, embora nem o ator, nem a equipe da produção tenham confirmado qualquer conversa.

Com direção de Villeneuve, o próximo 007 tem roteiro assinado por Steven Knight (Peaky Blinders). O longa ainda não tem data para estrear nos cinemas. O resto da franquia está disponível no Prime Video.

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Josh O'Connor

Atuando desde 2012, Josh O'Connor, 36, ganhou destaque ao viver um jovem Rei Charles em The Crown, série da Netflix que dramatiza a vida da família real britânica. Seu próximo grande papel foi em Rivais, em que ele conquistou o público ao viver um dos membros de um triângulo amoroso.

Nos últimos dois anos, O'Connor teve suas primeiras experiências com blockbusters, trabalhando em Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out, de Rian Johnson, e Dia D, ficção científica mais recente de Steven Spielberg.

Curiosamente, Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out é protagonizado por Daniel Craig, último ator a viver Bond, ficando no papel entre 2005 e 2021.

Jack Lowden

Jack Lowden, 36, apareceu pela primeira vez numa grande produção com Dunkirk, de 2017, depois de alguns anos com pequenos papéis no cinema e na TV britânica. Desde então, ele chegou a fazer participações em O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder e Small Axe, mas só alcançou o estrelato com a estreia de Slow Horses, série de espionagem da Apple TV.

Com o sucesso do programa, Lowden conquistou duas indicações ao Emmy, principal premiação da TV norte-americana. Ele também foi confirmado na nova versão de Orgulho e Preconceito produzida pela Netflix, em que ele viverá o Sr. Darcy.

Callum Turner

Callum Turner, 36, está há um bom tempo aparecendo em diversos títulos de grande orçamento. Entre 2015 e 2022, ele atuou na adaptação cinematográfica de Assassin's Creed e em dois filmes da franquia Animais Fantásticos, além de atuar na adaptação de 2020 de Emma, de Jane Austen. No mesmo ano, ele foi indicado a um BAFTA de Melhor Ator por The Capture.

Mais recentemente, o ator trabalhou na minissérie Mestres do Ar e nos filmes Eternidade e Só Por Uma Noite, além de ter atuado na adaptação televisiva de Neuromancer, atualmente em pós-produção.

O grau de celebridade de Turner aumentou consideravelmente nos últimos anos, com o ator se casando com Dua Lipa, uma das artistas mais populares da atualidade, em cerimônia realizada na Itália.

Jacob Elordi

Considerado por muitos o grande favorito para ser o novo James Bond, Jacob Elordi pode ter a idade a seu favor na disputa pelo papel. O australiano tem 29 anos, sendo uma aposta mais segura caso a Amazon queira manter seu próximo Bond por um longo período.

Apesar de mais jovem, Elordi talvez tenha a carreira mais reconhecível entre os candidatos a 007. Nos anos 2010, ele foi um dos protagonistas da franquia A Barraca do Beijo, da Netflix, antes de interpretar o odiado Nate Jacobs em Euphoria.

Em anos recentes, o ator contracenou com Ben Affleck e Ana de Armas no thriller erótico Águas Profundas e viveu Elvis Presley em Priscila. Elordi ainda foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Frankenstein, de Guillermo Del Toro.

Outros papéis de destaque do australiano incluem Saltburn e a adaptação mais recente de O Morro dos Ventos Uivantes, dirigida por Emerald Fennell.