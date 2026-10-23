Reclamação de dor no bumbum

De acordo com a Polícia Civil, a mesma paciente relatou complicações de um outro procedimento estético, incluindo dores e nódulos na região dos glúteos. Um exame de corpo de delito confirmou a existência de lesões corporais. Nas investigações, os policiais identificaram publicações de um perfil, que tem mais de 13 mil seguidores no Instagram, que divulga a clínica. A página compartilha imagens de diferentes procedimentos e diz que tem parcerias com cirurgiões e especialistas da área de estética. No catálogo de vendas do WhatsApp, há mais de 15 exemplos de procedimentos.