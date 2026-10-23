Prisões em outra clínica

Na quarta-feira (21), duas funcionárias do Grupo Celita Toledo, na Zona Sul, foram presas em flagrante, depois de policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) encontrarem produtos com a validade vencida nas unidades da empresa. Os agentes localizaram os materiais nos centros cirúrgicos e no almoxarifado. Segundo a Polícia Civil, os medicamentos estavam disponíveis para uso em cirurgias, expondo potencialmente os pacientes a riscos à saúde. A Decon investiga três mortes de pacientes após procedimentos estéticos e outras 30 denúncias.