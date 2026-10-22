Copa do Brasil Feminino: Flamengo bate Fluminense e vai às semifinais

O Rubro-Negro precisava vencer por dois gols ou mais de diferença após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, há uma semana, no mesmo local. A equipe tricolor tinha a vantagem do empate.
Os confrontos das semifinais serão conhecidos por meio de sorteio nesta sexta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, também serão definidos os mandos dos jogos de ida e volta.
Os primeiros 45 minutos do Flamengo foram avassaladores. Aos dez, a volante Ju Ferreira levantou na área pela esquerda, buscando Cristiane. A bola desviou na zagueira Nath Rodrigues e sobrou no pé da atacante, que rolou para a lateral Jucinara chutar forte e abrir o placar.
Aos 19 minutos, a zagueira Gislaine saiu jogando errado e Djeni aproveitou. A capitã lançou na área, a volante Karina não conseguiu cortar, a bola subiu e a meia Kaylane se antecipou a Nath Rodrigues para tocar na saída da goleira Kemelli e ampliar o marcador.
As Meninas da Gávea aumentaram a fatura aos 33, com Laysa. Na sequência de uma cobrança de escanteio, a atacante recebeu da zagueira Núbia na meia-lua e finalizou, acertando o cantinho esquerdo de Kemelli.
Sete minutos depois, um susto. Atingida por uma bolada no rosto, Cristiane desabou no gramado, sentindo o joelho na queda, tendo que sair de campo de maca. Com tontura e sem condições de retornar, a artilheira deu lugar à volante Letícia.
O Fluminense mudou de postura na volta do intervalo e se lançou ao ataque. Aos 25, a zagueira Sofia - que tinha entrado em campo três minutos antes - foi expulsa após falta sobre a atacante Carioca, deixando o Flamengo com uma a menos.
Aos 36, Carioca foi derrubada na área pela meia Anna Luiza. Pênalti que Nath Rodrigues converteu. O Tricolor pressionou em busca do segundo gol, que levaria o confronto para as penalidades, mas o Rubro-Negro se segurou e celebrou a classificação.
Bahia entre os quatro
Campeão brasileiro há três semanas, o São Paulo deu adeus à Copa do Brasil. Na noite da última quarta-feira (21), as Soberanas foram novamente superadas pelo Bahia, desta vez por 1 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Na sexta-feira passada (16), as Mulheres de Aço ganharam o jogo de ida no Batistão, em Aracaju, por 2 a 1.
O gol do triunfo baiano saiu no início do segundo tempo. Aos seis minutos, Wendy Carballo lançou Roqueline na ponta direita. Ela ajeitou de primeira para a também atacante Cássia finalizar e encobrir a goleira Carlinha.
O Bahia repete a campanha do ano passado, quando também avançou às semifinais. Na ocasião, as tricolores foram derrotadas pela Ferroviária. Em 2026, as Mulheres de Aço também se colocaram entre as quatro melhores no Campeonato Brasileiro, eliminando o Palmeiras nas quartas de final e caindo apenas para o Corinthians.
Os outros dois classificados foram conhecidos na última terça-feira (20). O Internacional avançou ao vencer o Atlético-MG nos pênaltis, por 4 a 3, após um empate sem gols no tempo normal na Arena MRV, em Belo Horizonte. No primeiro jogo, os times ficaram no 1 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Já o Red Bull Bragantino eliminou a Ferroviária, mesmo com a derrota por 3 a 2 no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). As Bragantinas tinham ganhado a ida por 2 a 0 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Com a saída das Guerreiras Grenás, campeãs em 2014, o vencedor da Copa do Brasil deste ano será inédit