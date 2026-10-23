Pedágio free flow na Dutra fica mais caro a partir desta sexta-feira

Desde a zero hora desta sexta-feira, 23, as tarifas do pedágio eletrônico (free flow) da Via Dutra, entre São Paulo e Arujá, na Região Metropolitana de São Paulo, começaram a ser cobradas com reajuste de 4,4%. Haverá uma variação para cima no reajuste quando o motorista utilizar a rodovia em horários de pico.

A deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que aprova o reajuste e a revisão tarifária, foi publicada no Diário Oficial da União em 20 de outubro.

Esse é o primeiro reajuste das tarifas desde o início da operação do sistema de pedágio eletrônico, implantado em dezembro de 2025.

Os novos valores podem ser consultados no site da concessionária por meio do simulador de tarifas, que permite ao cliente planejar a viagem e saber exatamente quanto pagará pelo trecho percorrido na pista expressa, considerando dia, horário e sentido escolhidos.

Em horário fora de pico, por exemplo, o motorista de um carro paga R$ 4,60 para ir da Marginal Tietê, em São Paulo, até Arujá. O reajuste será de 4,4%, acrescido do fator horário - há um acréscimo variável em horários de pico. Veículos com tag, com débito automático na fatura da operadora, têm desconto de 5% no valor.

Veículos sem tag têm a placa identificada automaticamente e o pagamento pode ser feito em até 30 dias pelo site 'pedagiodigital.com' ou presencialmente nos totens localizados nas bases da concessionária em São Paulo (km 231, sentido São Paulo) e Arujá (km 202, sentido Rio de Janeiro). Há um posto da Rede Duque credenciado para receber a tarifa no km 210, sentido São Paulo.

Já os motocicletas pagam meia tarifa.

A cobrança é feita na pista expressa da Via Dutra. Quem usar exclusivamente a pista marginal não paga pedágio.

Caso o motorista precise acessar a pista marginal para abastecer, por exemplo, ele terá um prazo de até duas horas para retornar à pista expressa sem pagar o free flow.