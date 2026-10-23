Ataque a tiros deixa dois mortos e um ferido na Zona Sudoeste





De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18⁰ BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio e encontraram dois homens já em óbito no interior de um automóvel, que foi alvo de diversos disparos. Um terceiro ferido na ocorrência precisou ser socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Um ataque a tiros deixou dois mortos e um baleado na Rua André Rocha, no bairro da Taquara, Zona Sudoeste , na noite desta quinta-feira (22). A região é alvo de uma disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos.De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18⁰ BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio e encontraram dois homens já em óbito no interior de um automóvel, que foi alvo de diversos disparos. Um terceiro ferido na ocorrência precisou ser socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver várias marcas de tiros no para-brisa e nos vidros laterais do veículo. O ataque ocorreu próximo a comunidade da Biquinha.



Ainda segundo a PM, as equipes isolaram a área e preservaram o local para o trabalho da perícia. Não havia ação a cargo da Polícia Militar no momento em que as vítimas foram atingidas pelos disparos. O policiamento foi reforçado na região.



De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as mortes. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e circunstâncias do crime.



Motorista de app confundido com miliciano em Jacarepaguá



O motorista de aplicativo Luiz Fernando Santos, de 46 anos, foi baleado na cabeça na região da Colônia, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quarta-feira (21). Segundo a mulher da vítima, Renata Vianna, ele teria sido confundido com um miliciano da região e foi pego de surpresa pelos bandidos enquanto estava em uma corrida.

Renata conversou com a imprensa na porta do Hospital Municipal Miguel Couto, para onde Luiz foi transferido e segue internado em estado gravíssimo. Ela explicou que o marido havia a deixado na igreja e pretendia buscá-la no fim da missa, mas que não retornou suas mensagens.

"Ele não tinha medo de andar na rua, ele abaixava o vidro, fazia as coisas, os próprios colegas vão ajudando um ao outro, ele provavelmente foi pego de surpresa. Por isso que eu me espantei. Ele foi fazer umas corridinhas, disse que voltava para me buscar e aconteceu essa tragédia. Ele estava levando um passageiro e parece que confundiram o carro dele com um miliciano dali, aí vieram dois caras na moto e atiraram", afirmou.



Ainda segundo Renata, como o marido não a respondeu, ela achou que ele pudesse ainda estar trabalhando e decidiu ir para casa, quando foi acordada por volta das 3h por policiais informando o que havia acontecido. Ela acrescentou que Luiz é administrador e teria começado a trabalhar como motorista de aplicativo há pouco tempo.

O motorista precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, sendo transferido na madrugada desta quinta-feira (22). Durante a tarde, Luiz Fernando foi para o Hospital Municipal Miguel Couto e depois transferido para a rede privada. O estado de saúde dele é considerado grave.