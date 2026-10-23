Dez pessoas são detidas após madrugada de confrontos em Caxias

Policiais militares prenderam nove homens e apreenderam um adolescente de 15 anos após uma madrugada de confrontos, nesta sexta-feira (23), na comunidade Vai Quem Quer, no bairro Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) souberam que um veículo - suspeito de ser usado em homicídios na região do bairro Amapá - estava na comunidade Vai Quem Quer. Durante buscas na localidade, o carro foi identificado, junto com homens armados fazendo uso dele.

No decorrer do monitoramento, os policiais encontraram um homem portando um fuzil. De acordo com a PM, ao tentarem abordá-lo, as equipes foram alvo de disparos de arma de fogo, dando início a um confronto. A corporação informou que outros criminosos armados se aproximaram para prestar apoio, intensificando os ataques.

Um veículo blindado foi acionado para prestar apoio aos agentes. Alguns dos suspeitos fugiram para casas da comunidade. Depois de um cerco, os policiais encontraram nove pessoas no interior de um imóvel, em posse de um fuzil e duas pistolas.

A PM destacou que, durante a condução do grupo ao blindado, um outro homem, parado em uma esquina, atirou contra a equipe. Os policiais fizeram um novo cerco e conseguiram detê-lo. Ele também estava com um fuzil.

Entre os detidos está um adolescente de 15 anos. Dois dos nove homens tinham anotações criminais por homicídios. O restante não tinha antecedente criminal.

O grupo e as armas apreendidas foram levados para a 60ª DP (Campos Elíseos). A reportagem enviou um e-mail para a Polícia Civil, às 7h22, mas ainda não recebeu retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Violência na Baixada

Um homem foi preso em flagrante , nesta quinta-feira (22), por matar a companheira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, Maxwel de Souza Gomes, de 37 anos, esfaqueou Valéria Silva de Jesus Lima, de 42, na comunidade Três Campos.

A vítima sofreu três golpes de faca: dois no tórax e um abaixo da axila direita. Apesar de ter sido socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ela não resistiu aos ferimentos.

Durante o interrogatório na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o autor disse que a companheira teria provocado os próprios ferimentos. A hipótese foi descartada pelos investigadores, que buscam agora esclarecer a dinâmica do ataque e reunir provas sobre as circunstâncias da morte.

No local do crime, os agentes encontraram o cabo de uma faca sem a lâmina. O objeto passou a integrar a apuração, que também considera os depoimentos colhidos e os resultados dos exames periciais.

Valéria era mãe de seis filhos. Os três mais novos moravam com o pai, ex-marido dela. Ainda não há informações sobre seu sepultamento.

A reportagem busca a defesa de Maxwel de Souza Gomes. O espaço segue aberto para manifestações.