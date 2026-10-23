Frente fria leva tempestades e granizo ao centro-sul do país

O fim de semana começa nesta sexta-feira (23) com chuvas fortes e possibilidade de granizo no Paraná, sul e leste de Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no centro-sul de Minas Gerais, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A área de baixa pressão que se formou entre a Bolívia, o Paraguai e o norte da Argentina avança para o Sudeste do Brasil favorecendo a ocorrência de fortes chuvas desde o sul de Goiás e do Espírito Santo até o extremo sul do Rio Grande do Sul, onde está ativo um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Na Região Sul, um aviso laranja de perigo alerta para tempestades no centro-oeste e noroeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Entre as capitais, a temperatura mínima será de 14 °C em Curitiba e a máxima pode chegar a 28 °C em Porto Alegre.

No Sudeste do país, chove com trovoadas em todos os estados, especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo e centro-sul de MG. A temperatura mínima nas capitais será de 16 °C, em Belo Horizonte, e a máxima chega a 29 °C, também na capital mineira.

O Centro-Oeste brasileiro também terá chuvas em quase toda a região, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde deve ocorrer queda de granizo, no centro e sul de Goiás e no sul e sudeste de Mato Grosso. A temperatura mínima será de 22 °C em Brasília e a máxima de 39 °C em Cuiabá.

Na Região Nordeste, o tempo fica firme em quase todos os estados, com exceção da faixa litorânea da Bahia, de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco, onde há possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima nas capitais fica em 23 °C, em Salvador, e a máxima chega a 40 °C em Teresina.

No Norte do país, há aviso amarelo de perigo potencial, que alerta para chuvas intensas no Acre e oeste do Amazonas. Também chove no centro e norte de Roraima, sudeste do Amazonas e no sudoeste do Pará.

No Tocantins, também devem ocorrer chuvas isoladas. Entre as capitais, a temperatura mínima será de 23 °C em Rio Branco e a máxima chega a 38 °C em Palmas.