Hoje não tem novela, mas próximos capítulos terão tapa em Pilar e cachorra espiã

A novela Quem Ama Cuida não será exibida nesta sexta-feira, 23, na Globo, por conta da transmissão do debate presidencial. A trama retorna à programação no sábado, 24, com novos desdobramentos envolvendo a absolvição de Adriana e a reação de Pilar à decisão judicial.

Adriana arma plano para desmascarar Pilar

Nos próximos capítulos, Adriana e seus familiares comemoram o resultado do julgamento. A notícia, porém, provoca a fúria de Pilar, que fica sabendo da absolvição por meio de Diná.

Livre da condição de liberdade condicional, Adriana também avisa à rival que ela terá de deixar o apartamento de Arthur. Durante o confronto, a protagonista chega a dar um tapa na cara de Pilar.

Adriana ainda decide recorrer a uma estratégia arriscada para conseguir provas contra a sua inimiga. Convencida de que a rival está envolvida em crimes, ela precisa encontrar uma maneira de descobrir o que ainda não sabe.

Para isso, a protagonista planeja usar Maria Antonieta, a cachorrinha de Pilar, e esconder uma câmera na coleira do animal. A intenção é conseguir registros que possam comprometer a vilã.

Enquanto isso, outros personagens enfrentam conflitos pessoais. Edvaldo declara seu amor a Tilde, e César fica apreensivo com a reação de Rafael após expressar sua opinião sobre a inocência de Adriana.

Fernando também desabafa com Ivana sobre a dificuldade de não poder ser quem realmente é para agradar Diná. Já Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana.