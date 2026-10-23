Charli XCX está no elenco do filme de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

A cantora Charli XCX fará uma participação no próximo filme do diretor Martin Scorsese, 'What Happens at Night', que também terá Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence no elenco. A informação foi divulgada pela revista Variety, que ouviu fontes ligadas à produção.

Descrito como um drama psicológico gótico, o longa acompanha um casal americano que viaja para uma pequena cidade europeia com o objetivo de adotar um bebê. À medida que enfrenta dificuldades para conseguir a criança, o casal passa a questionar o quanto realmente conhece a si mesmo.

O filme é uma parceria entre a Apple e a StudioCanal, e ainda não teve a data de estreia divulgada.

O papel de Charli XCX ainda não foi revelado. A cantora se junta a outros nomes confirmados na produção, como Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson e Jared Harris.

O cinema também influenciou o trabalho musical mais recente da cantora, Music, Fashion, Film. Na capa do álbum, John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese representam, respectivamente, a música, a moda e o cinema.

A cantora está na etapa final da turnê do disco pelos Estados Unidos.

What Happens at Night será o próximo longa-metragem de Martin Scorsese após Assassinos da Lua das Flores (2023), estrelado por Leonardo DiCaprio e indicado a dez categorias do Oscar, incluindo melhor filme.