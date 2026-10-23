Papa fará imunoterapia por pelo menos 3 anos para prevenir a volta do câncer no pulmão

O papa Leão XIV deverá ser submetido a imunoterapia por pelo menos três anos para prevenir a volta de um câncer no pulmão. A informação foi obtida pela jornalista Mirticeli Medeiros, que atua no Vaticano, e é correspondente da GloboNews, com fontes do Hospital Policlínico Gemelli.

Ainda de acordo com a apuração, o tumor do pontífice estava localizado e tinha 2,5 centímetros. Exames identificaram positividade para PD-L1. A medida preventiva foi indicada diante do histórico familiar de câncer. Leão XIV não precisará de radioterapia ou quimioterapia.

Por conta do tratamento, os médicos o desaconselharem o pontífice a viajar de helicóptero até a cidade italiana de Assis na próxima semana.

Ele enviará uma mensagem aos organizadores, líderes cristãos e de outras religiões, e aos convidados que participarão do evento, intitulado "Desarmados e Desarmando a Paz".

O papa deveria participar de uma reunião na terça-feira, 27, para marcar o 40º aniversário do Dia Mundial de Oração pela Paz de São João Paulo II.

Em comunicado, o Vaticano informou que Leão XIV, de 71 anos, foi aconselhado a não viajar "para facilitar sua recuperação" da cirurgia para tratar um câncer de pulmão realizada na semana passada.

Em um comunicado separado, os médicos do papa disseram que uma radiografia de tórax de acompanhamento confirmou sua boa recuperação. No entanto, dado o pouco tempo decorrido desde a operação, recomendaram, por precaução, que ele não fizesse a viagem para Assis de helicóptero.

O Vaticano afirmou que o papa queria expressar sua proximidade com os participantes e reafirmar sua convicção de que o "espírito de Assis", o diálogo e a busca por palavras e gestos de paz continuam sendo recursos valiosos em tempos de conflito.

O encontro de Assis comemora o histórico encontro inter-religioso pela paz convocado por São João Paulo II em 1986.

O cancelamento é a mais recente alteração na agenda de Leão XIV desde que parte de um de seus pulmões foi removida na semana passada, no primeiro grande problema de saúde de seus 17 meses de pontificado. A cirurgia confirmou que ele tinha adenocarcinoma , o tipo mais comum de câncer de pulmão.