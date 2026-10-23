Jenna Ortega anuncia pausa da TV após 'Wandinha': 'Quero tempo para coisas novas'

Jenna Ortega pretende fazer uma pausa nos trabalhos para a televisão quando Wandinha chegar ao fim. A atriz, que interpreta a protagonista da série da Netflix, afirmou que deseja abrir espaço para novas experiências depois de passar anos envolvida em produções televisivas.

"Na verdade, não tive muitas conversas sobre franquias. Não tive", disse durante participação no podcast Happy Sad Confused, apresentado por Josh Horowitz.

"Mas o que for para eu fazer vai me encontrar", acrescentou. "Acho que, depois de Wandinha, provavelmente vou ficar um tempo longe da televisão."

A atriz explicou que começou a trabalhar em séries ainda criança e passou de uma produção para outra durante anos. Agora, aos 24 anos, quer reservar tempo para explorar outras possibilidades profissionais.

Terceira temporada de 'Wandinha' chega em 2027

A terceira temporada de Wandinha tem estreia prevista para 2027. A produção marca o retorno de Jenna Ortega como a filha da Família Addams, ao lado de Luis Guzmán, como Gomez Addams, Catherine Zeta-Jones, como Morticia Addams, e Isaac Ordonez, como Feioso.

Dirigida por Tim Burton, a série começou a ser produzida em fevereiro. A Netflix também anunciou a participação de Winona Ryder, colega de Ortega em Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, e de Eva Green na nova temporada. As gravações foram concluídas em setembro.

Desde a estreia, em 2022, Wandinha se tornou um dos sucessos da plataforma e conquistou quatro prêmios Emmy. A segunda temporada chegou ao catálogo em 2025.

Por que Jenna Ortega deixou a franquia 'Pânico'?

A atriz também se afastou da franquia Pânico depois de participar de Pânico (2022) e Pânico VI (2023). Em entrevista à revista The Cut, em 2025, explicou que sua saída ocorreu em meio a mudanças na equipe criativa e à demissão de Melissa Barrera, que interpretava sua irmã na trama.

Barrera foi desligada de Pânico VII após publicações nas redes sociais sobre a guerra entre Israel e Hamas, nas quais manifestou apoio aos palestinos. Ortega explicou que a saída da colega e a ausência dos diretores Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin no novo filme contribuíram para sua decisão.

"A situação da Melissa estava acontecendo, e tudo estava meio que desmoronando", afirmou à publicação. "Se Pânico VII não fosse feito com aquela equipe de diretores e aquelas pessoas pelas quais me apaixonei, não parecia a decisão certa para a minha carreira naquele momento."