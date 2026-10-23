Vale informa que não tem mais barragens em nível de emergência em Nova Lima (MG)

A Vale informou que não possui mais barragens em nível de emergência em Nova Lima (MG) após a Agência Nacional de Mineração (ANM) encerrar, neste mês de outubro, o nível de emergência da estrutura B7A, na Mina de Águas Claras (MAC). A medida foi tomada após a conclusão das obras de descaracterização da barragem, finalizadas em junho.

Com a intervenção, a B7A deixou de acumular água ou sedimentos e não exerce mais função de barragem. A empresa afirmou que, conforme previsto na legislação, foram iniciados os monitoramentos exigidos após a conclusão da obra.

Segundo a gerente-geral de Geotecnia da Vale, Angélica Silva, a ausência de estruturas em emergência no município é "um marco importante" e resultado de um trabalho contínuo de segurança. Ela acrescentou que o avanço na Mina de Águas Claras ocorre em paralelo à "abertura gradual do território", com a entrega de novos espaços à sociedade.

No conjunto de ações na Mina de Águas Claras, a Vale também concluiu a descaracterização da barragem 8B e do dique auxiliar da barragem 5. Já as estruturas 7B e 5-MAC estão em fase de desenvolvimento de projeto. As obras na barragem B6 começaram neste ano e têm conclusão prevista para o segundo semestre de 2027.

As intervenções fazem parte do Plano Ambiental de Fechamento de Mina (PAFEM), que define diretrizes para o fechamento seguro das estruturas e a recuperação ambiental da área, considerando a destinação futura.

Em paralelo, a companhia diz avançar no projeto de Uso Futuro da Mina de Águas Claras, com a conversão gradual da área para conservação ambiental e atividades de esporte, lazer, cultura e turismo sustentável. De acordo com a empresa, cerca de 93% dos mais de 1.900 hectares do território são destinados à conservação da biodiversidade.