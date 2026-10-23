Filme sobre fraude de Elizabeth Holmes ganha data de estreia no Brasil e encerrará Mostra SP

O documentário Tudo Pode Ser Visto (You Can See Everything), dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, foi escolhido para encerrar a 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A sessão está marcada para quinta-feira, 29 de outubro, às 18h, no Teatro Cultura Artística. A produção chega aos cinemas brasileiros em 26 de novembro.

Produzido pela A24, o filme acompanha Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, empresa que prometia realizar centenas de exames médicos a partir de uma única gota de sangue. A companhia se tornou o centro de um dos escândalos mais conhecidos do Vale do Silício, sul da Baía de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, e Holmes foi condenada por fraude.

A produção parte dos 34 dias que antecedem a prisão da empresária. Nesse período, ela convida uma equipe de filmagem cética para registrar sua rotina. O projeto, inicialmente apresentado como um retrato de Holmes, se transforma em um acompanhamento que se estende por três anos.

Filme teve repercussão internacional

Após a estreia nos cinemas dos Estados Unidos, Tudo Pode Ser Visto chamou a atenção do público e da crítica e alcançou o posto de filme mais bem avaliado da história do Letterboxd. O filme também já aparece como possível concorrente ao Oscar 2027.

Além de garantir a distribuição do longa no Brasil, a Sony Pictures adquiriu os direitos de exibição para outros países da América Latina.