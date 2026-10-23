'Aeroporto: Área Restrita' retorna com temporada inédita após veto da PF a gravações

A oitava temporada de Aeroporto: Área Restrita estreia em 11 de novembro, no Discovery e na HBO Max, com operações de fiscalização inéditas na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Antes do anúncio da nova fase, porém, a produção enfrentou um impasse no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro: em 31 de janeiro de 2026, a Polícia Federal (PF) impediu a realização de gravações previstas para o local.

A proibição foi comunicada à concessionária RioGaleão por meio de um ofício enviado na véspera, em 30 de janeiro. Segundo reportagem da Coluna do Estadão, o documento, assinado pelo delegado José Paulo Martins Duval, determinava que a equipe de filmagem não fosse credenciada nem tivesse acesso às áreas de segurança do terminal, onde a série registra operações de fiscalização.

Exibida pelo Discovery e pela HBO Max, a produção mostra os bastidores do trabalho de órgãos como a Receita Federal, a Polícia Federal e outras instituições responsáveis pelo controle de mercadorias e pela fiscalização em aeroportos brasileiros.

Unafisco apontou tensão entre policiais e auditores

Na época, Kleber Cabral, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco), afirmou que havia um clima de tensão entre policiais federais e auditores da Receita. Segundo ele, a série passou a destacar, ao longo das temporadas, mais operações da Receita Federal do que histórias envolvendo a PF.

Cabral classificou o cenário como uma "ciumeira institucional" e disse que a ordem para impedir as gravações teria partido do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Procurado pela reportagem do Estadão, Rodrigues respondeu que "o ofício é autoexplicativo".

Após a publicação da notícia, em 31 de janeiro, a PF divulgou uma nota justificando a medida com base nas normas de segurança da aviação civil.

Segundo a corporação, a vedação "decorre do estrito cumprimento de normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a segurança da aviação civil no Brasil". A nota também declarou que "não há qualquer disputa institucional no episódio".

O que esperar da oitava temporada

A nova temporada de Aeroporto: Área Restrita terá 12 episódios e acompanhará, pela primeira vez, operações da Receita Federal na Tríplice Fronteira, região que conecta Brasil, Argentina e Paraguai.

'Aeroporto: Área Restrita' terá nova temporada após proibição da PF, dizem auditores

Entre os casos registrados estão suspeitas de tráfico de drogas e apreensões de medicamentos utilizados para emagrecimento, ouro e outras mercadorias transportadas irregularmente.

A produção também continuará mostrando o trabalho de equipes em aeroportos como Guarulhos, em São Paulo; Viracopos, em Campinas; Galeão, no Rio de Janeiro; e Pinto Martins, em Fortaleza.

A estreia está marcada para 11 de novembro, com dois episódios por semana, às 20h35, no Discovery, e disponibilização na HBO Max. O primeiro episódio também será publicado no canal oficial do Discovery no YouTube em 12 de novembro, às 18h.