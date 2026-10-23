Domingo de eleições deverá ser chuvoso no estado de SP

De acordo com a Defesa Civil, a expectativa é de que todo o estado paulista esteja em alerta laranja para temporais no dia das eleições, o terceiro nível em uma escala que varia entre verde (observação), amarelo (atenção), laranja (alerta) e vermelho (emergência).

As chuvas no domingo poderão ser fortes, com raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, com destaque para a faixa leste paulista, que compreende a região metropolitana de São Paulo, o litoral e o Vale do Ribeira. Nessas regiões há condições para temporais intensos, com acumulados expressivos de chuva em curtos períodos.

Já nas regiões central, sul e oeste, a previsão é de pancadas moderadas ou fortes, com possibilidade de episódios isolados de tempo severo. No norte e noroeste do estado, os acumulados deverão ser menores e a chuva mais localizada e passageira.

Por causa dessa expectativa de fortes chuvas, o Gabinete Especial da Operação El Niño ficará de prontidão para avaliar os possíveis impactos das condições meteorológicas e fortalecer a articulação das ações de prevenção e de resposta em todo o estado. O gabinete especial reúne representantes do governo paulista, concessionárias de água, energia e gás, polícias e Bombeiros.

Para hoje (23) e amanhã (24), o território paulista estará em estado de atenção (alerta amarelo) para chuvas.

Recomendações

A população deve estar atenta aos alertas emitidos pela Defesa Civil. Além disso, o órgão recomenda que, em caso de: