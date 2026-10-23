Professora de 24 anos morre após cair tentando ajudar aluno preso em banheiro de escola em SP

A professora e coordenadora pedagógica Nayara do Carmo Silva, de 24 anos, morreu após sofrer uma queda em uma escola de idiomas em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O acidente ocorreu na unidade da Fisk localizada no bairro Jardim Tamassia.

De acordo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a educadora tentava auxiliar um aluno que havia ficado preso no banheiro. Para entregar a chave do cômodo pela janela, Nayara acessou a parte superior do imóvel. Durante o procedimento, uma estrutura de drywall cedeu, causando a queda perto de uma escadaria.

Policiais militares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o local, mas a professora não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como morte suspeita no 9º Distrito Policial de Guarulhos. A Polícia Civil requisitou perícia ao Instituto de Criminalística (IC) e exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer os detalhes do acidente.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a unidade de ensino lamentou a perda da profissional, destacando sua paixão pela educação e o carinho dedicado aos estudantes. A escola informou o cancelamento das aulas e a suspensão das atividades até domingo em razão do luto. Ela será sepultada no Cemitério Primaveras 1, no bairro Taboão, em Guarulhos.