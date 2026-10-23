Desmatamento em áreas protegidas da Amazônia e do Cerrado tem queda

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Os dados também revelam queda do desmatamento nas unidades federais no bioma Cerrado.

A análise que constatou o menor nível de desmatamento considerou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que faz a verificação por meio de satélite.

Na Amazônia, foram registrados 111 quilômetros quadrados (km²) de desmatamento, 17% a menos que em 2025, quando o total foi de 134 km² de floresta derrubada. Em comparação com 2021, ano do pico de desmatamento da série histórica (618 km²), a redução foi de 82%, segundo os dados do INPE.

A queda do desmatamento nas unidades converge com a redução da derrubada de árvores em toda a Amazônia Legal. De acordo com o ICMBio, reflete ações de fiscalização e de proteção ambiental nas áreas mais pressionadas, apesar de 3% do corte ilegal ainda ocorrer em locais protegidos.

Concentram o desmatamento as Florestas Nacionais de Altamira e Jamanxim, no Pará, a Área de Proteção Ambiental do Tapajós, no Amazonas, e a reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, além do Parque Nacional do Juruena, entre Mato Grosso e Amazonas. Ao todo, a Amazônia Legal tem 150 UCs que cobrem 64 milhões de hectares.

Segundo o presidente do ICMBio, Mauro Pires, o resultado da série demonstra a importância das unidades de conservação para a proteção da biodiversidade, assim como para a segurança das pessoas que vivem nesses locais.

"Nosso país tem, nessas unidades, um polo de proteção da vida", afirmou, em posicionamento enviado à imprensa. "[A redução] significa também que ativos econômicos e o nosso patrimônio estão resguardados para as próximas gerações".

A Amazônia Legal é uma região geográfica que corresponde a 60% do país, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. Na região, vivem povos indígenas e populações tradicionais.

Cerrado

O desmatamento dentro de áreas protegidas do cerrado também caiu em 2026, mas em ritmo menor. A queda foi de 8%, em relação ao ano de 2025. O INPE identificou 47 km² derrubados, de uma área de 6,25 milhões de hectares em 29 unidades de conservação.

A área desmatada corresponde a 0,9% do total desmatado em todo o bioma, no ano. Ao todo o cerrado perdeu 5,5 mil km² de floresta, montante 23% menor que o desmatamento em 2025.

As cinco unidades do cerrado que mais perderam florestas foram as Áreas de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Vermelho, em Goiás, do Planalto Central, próxima ao Parque Nacional de Brasília, e a do Delta do Parnaíba. Juntas, essas unidades concentram 70% do desmatamento no bioma.