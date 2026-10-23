Rio deve ter céu nublado no fim de semana e eleição sob chuva





No sábado (24), o calor ainda predomina, com máxima prevista de 33°C e mínima de 19°C. O céu ficará parcialmente nublado a nublado, e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Os ventos devem variar de fracos a moderados, com direção norte e nordeste. O fim de semana de eleição no Rio pode ser marcado por chuva e queda nas temperaturas. De acordo com o Alerta Rio, a previsão para domingo (25), dia do segundo turno, é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer momento. Os termômetros devem variar entre 18°C e 26°C.No sábado (24), o calor ainda predomina, com máxima prevista de 33°C e mínima de 19°C. O céu ficará parcialmente nublado a nublado, e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Os ventos devem variar de fracos a moderados, com direção norte e nordeste.

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No domingo (25), a temperatura máxima deve cair sete graus em relação ao dia anterior. Os ventos também ficam mais intensos, com velocidade de moderada a forte e direção sudoeste.



Na segunda-feira (26), o céu permanecerá nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. A previsão indica mínima de 16°C e máxima de 23°C, além de ventos moderados a fortes, vindos do sul e sudoeste.



Já na terça-feira (27), a expectativa é de chuva fraca e isolada durante a madrugada e a manhã. O céu continuará nublado a encoberto, e as temperaturas devem ficar entre 16°C e 25°C. Os ventos serão fracos a moderados, com direção leste e sudeste. No domingo (25), a temperatura máxima deve cair sete graus em relação ao dia anterior. Os ventos também ficam mais intensos, com velocidade de moderada a forte e direção sudoeste.Na segunda-feira (26), o céu permanecerá nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. A previsão indica mínima de 16°C e máxima de 23°C, além de ventos moderados a fortes, vindos do sul e sudoeste.Já na terça-feira (27), a expectativa é de chuva fraca e isolada durante a madrugada e a manhã. O céu continuará nublado a encoberto, e as temperaturas devem ficar entre 16°C e 25°C. Os ventos serão fracos a moderados, com direção leste e sudeste.

Documentos para o segundo turno

Cerca de 158 milhões de brasileiros deverão retornar às urnas para o segundo turno das Eleições Gerais neste domingo (25). Além do cargo de presidente da República, em cinco estados e o Distrito Federal (DF) terão disputa para governador. Para ter direito a votar, o eleitor deve comparecer a uma das 499 mil seções eleitorais e apresentar um documento oficial com foto.

São aceitos como documento de identificação, inclusive em formato digital:



- E-Título (desde que apareça a foto do eleitor no aplicativo);

- Carteira de identidade;

- Identidade social;

- Passaporte;

- Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

- Certificado de reservista;

- Carteira de trabalho física;

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo que estejam vencidos, desde que permitam a identificação do eleitor.



As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar.

É possível votar sem o título de eleitor?



Sim. Documentos oficiais com foto, físicos ou digitais, serão aceito para identificação.

No entanto, para votar apresentando somente o e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android, é preciso que o aplicativo contenha a foto do eleitor.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral