Rio deve ter céu nublado no fim de semana e eleição sob chuva

O fim de semana de eleição no Rio pode ser marcado por chuva e queda nas temperaturas. De acordo com o Alerta Rio, a previsão para domingo (25), dia do segundo turno, é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer momento. Os termômetros devem variar entre 18°C e 26°C.
No sábado (24), o calor ainda predomina, com máxima prevista de 33°C e mínima de 19°C. O céu ficará parcialmente nublado a nublado, e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Os ventos devem variar de fracos a moderados, com direção norte e nordeste.
No sábado (24), o calor ainda predomina, com máxima prevista de 33°C e mínima de 19°C. O céu ficará parcialmente nublado a nublado, e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Os ventos devem variar de fracos a moderados, com direção norte e nordeste.
No domingo (25), a temperatura máxima deve cair sete graus em relação ao dia anterior. Os ventos também ficam mais intensos, com velocidade de moderada a forte e direção sudoeste.
Na segunda-feira (26), o céu permanecerá nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. A previsão indica mínima de 16°C e máxima de 23°C, além de ventos moderados a fortes, vindos do sul e sudoeste.
Já na terça-feira (27), a expectativa é de chuva fraca e isolada durante a madrugada e a manhã. O céu continuará nublado a encoberto, e as temperaturas devem ficar entre 16°C e 25°C. Os ventos serão fracos a moderados, com direção leste e sudeste.
Documentos para o segundo turno
Cerca de 158 milhões de brasileiros deverão retornar às urnas para o segundo turno das Eleições Gerais neste domingo (25). Além do cargo de presidente da República, em cinco estados e o Distrito Federal (DF) terão disputa para governador. Para ter direito a votar, o eleitor deve comparecer a uma das 499 mil seções eleitorais e apresentar um documento oficial com foto.
São aceitos como documento de identificação, inclusive em formato digital:
- E-Título (desde que apareça a foto do eleitor no aplicativo);
- Carteira de identidade;
- Identidade social;
- Passaporte;
- Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;
- Certificado de reservista;
- Carteira de trabalho física;
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
- E-Título (desde que apareça a foto do eleitor no aplicativo);
- Carteira de identidade;
- Identidade social;
- Passaporte;
- Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;
- Certificado de reservista;
- Carteira de trabalho física;
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Os documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo que estejam vencidos, desde que permitam a identificação do eleitor.
As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar.
As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar.
É possível votar sem o título de eleitor?
Sim. Documentos oficiais com foto, físicos ou digitais, serão aceito para identificação.
No entanto, para votar apresentando somente o e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android, é preciso que o aplicativo contenha a foto do eleitor.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral