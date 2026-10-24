Sem registros profissionais

Ainda de acordo com as investigações, foram feitas consultas aos órgãos de fiscalização profissional, e os agentes não encontraram registros em nome da acusada.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, a ação foi realizada por agentes do Grupo de Capturas da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (GCAP/DPF/NIG), após diligências e monitoramento de inteligência para localizar a foragida e cumprir o mandado de prisão definitiva.

Andreza Ramires foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.