Marido foi preso pela Polícia Civil há duas semanas

Everton Barreto foi preso no dia 13 deste mês por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP). A investigação começou após a polícia receber informações sobre possíveis irregularidades nos sinais identificadores de dois veículos de luxo utilizados pelo casal.

Durante as diligências, os agentes identificaram que um dos automóveis estava registrado em nome de Everton, contra quem havia um mandado de prisão em aberto referente à condenação de 16 anos por estelionato. Ele foi localizado e detido. Os dois carros foram apreendidos para averiguação.

De acordo com a Polícia Civil, Everton e Andreza já possuem histórico de prisão por estelionato. As investigações prosseguem para apurar a possível continuidade de golpes financeiros e identificar eventuais novas vítimas.