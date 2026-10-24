Veja quais são as praias recomendadas para banho neste fim de semana

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) divulgou, neste sábado (24), o boletim de balneabilidade com relação às praias próprias e impróprias para banho durante o fim de semana.
Na cidade do Rio, o banho de mar não é recomendado nas praias de Botafogo, Urca e Pontal de Sepetiba. Além disso, alguns trechos específicos de outras praias também não são indicados, como:
- Barra da Tijuca, Zona Sudoeste: no Quebra-Mar, em frente à Rua Sargento João de Faria e em frente ao 2º Grupamento Marítimo (GMAR);
- Ipanema, Zona Sul: em frente à Rua Paul Redfern e à Rua Garcia d’Ávila.
- Ipanema, Zona Sul: em frente à Rua Paul Redfern e à Rua Garcia d’Ávila.
Já em Niterói, na Região Metropolitana, o banho também é considerado impróprio nas praias do Gragoatá, das Flechas, de São Francisco, de Charitas e de Jurujuba. Em Icaraí, a restrição vale para os trechos em frente às ruas Otávio Carneiro e Mariz e Barros.
As praias do litoral fluminense são monitoradas regularmente pelo Inea para avaliar as condições de balneabilidade, ou seja, a qualidade da água para banho. Os resultados são divulgados por meio dos boletins, que orientam a população sobre os locais recomendados para atividades recreativas. Ao todo, são verificados 291 pontos em 197 praias de todo o estado.
O órgão também alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas seguintes à ocorrência de chuvas, além de locais próximos à saída de galerias de águas pluviais e canais de drenagem.
Confira as praias próprias para banho
Região Metropolitana
Camboinhas
Piratininga
Sossego
Eva
Adão
Itaipu
Itacoatiara
Icaraí (partes)
Boa Viagem
Piratininga
Sossego
Eva
Adão
Itaipu
Itacoatiara
Icaraí (partes)
Boa Viagem
Cidade do Rio
Barra de Guaratiba
Grumari
Prainha
Recreio
Barra da Tijuca (partes)
Pepino
São Conrado
Diabo
Ipanema (partes)
Leme
Copacabana
Vidigal
Leblon
Arpoador
Flamengo
Vermelha
Glória
Grumari
Prainha
Recreio
Barra da Tijuca (partes)
Pepino
São Conrado
Diabo
Ipanema (partes)
Leme
Copacabana
Vidigal
Leblon
Arpoador
Flamengo
Vermelha
Glória
Paquetá
Catimbau
Prainha
Moreninha
Ribeira
José Bonifácio
Prainha
Moreninha
Ribeira
José Bonifácio
Maricá
Itaipuaçu
Maricá
Ponta Negra
Saquarema
Gravatá
Boqueirão
Saquarema
Itaúna
Araruama
Bananeiras
Gavião
Barbudo
Arraial do Cabo
Praia Grande
Pontal
Prainha
Figueira
São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande
Iguaba Grande
Linda
Balneário
Centro
Sol
Ponta d´aldeia
Sudoeste
Aldeia
Rio das Ostras
Tartaruga
Bosque
Joana
Areias Negras
Remanso
Costazul
Mar do Norte
Cemitério
Casimiro de Abreu
Prainha
Praião
Cabo Frio
Conchas
Passagem
Forte
Peró
Foguete
Unamar
Búzios
Rasa
Manguinhos
Geribá
Tucuns
Ferradura
Forno
Brava
João Fernandes
Azeda
Paraty
Itaipuaçu
Maricá
Ponta Negra
Saquarema
Gravatá
Boqueirão
Saquarema
Itaúna
Araruama
Bananeiras
Gavião
Barbudo
Arraial do Cabo
Praia Grande
Pontal
Prainha
Figueira
São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande
Iguaba Grande
Linda
Balneário
Centro
Sol
Ponta d´aldeia
Sudoeste
Aldeia
Rio das Ostras
Tartaruga
Bosque
Joana
Areias Negras
Remanso
Costazul
Mar do Norte
Cemitério
Casimiro de Abreu
Prainha
Praião
Cabo Frio
Conchas
Passagem
Forte
Peró
Foguete
Unamar
Búzios
Rasa
Manguinhos
Geribá
Tucuns
Ferradura
Forno
Brava
João Fernandes
Azeda
Paraty
Cepilho
Paraty-mirim
São Gonçalo
Tarituba
Prainha da Mambucaba
Angra dos Reis
Paraty-mirim
São Gonçalo
Tarituba
Prainha da Mambucaba
Angra dos Reis
Vermelha
Brava
Laboratório
Itinga
Garatucaia
Anil
Mangaratiba e Itaguaí
Brava
Laboratório
Itinga
Garatucaia
Anil
Mangaratiba e Itaguaí
Grande
Macaé
Macaé
Pecado
Cavaleiros
Campista
Lagoa de Carapebus
Lagomar
Barreto
Campos dos Goytacazes
Balneário Lagamar
Farol de São Tomé
São João da Barra
Cavaleiros
Campista
Lagoa de Carapebus
Lagomar
Barreto
Campos dos Goytacazes
Balneário Lagamar
Farol de São Tomé
São João da Barra
Chapéu do sol
Atafona
Lagoa de Grussaí
São Francisco de Itabapoana
Itaperuna
Manguinhos
Tropical
Atafona
Lagoa de Grussaí
São Francisco de Itabapoana
Itaperuna
Manguinhos
Tropical