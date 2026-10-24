Veja quais são as praias recomendadas para banho neste fim de semana

Instituto Estadual do Ambiente (Inea ) divulgou, neste sábado (24), o boletim de balneabilidade com relação às praias próprias e impróprias para banho durante o fim de semana.

Na cidade do Rio, o banho de mar não é recomendado nas praias de Botafogo, Urca e Pontal de Sepetiba. Além disso, alguns trechos específicos de outras praias também não são indicados, como:

- Barra da Tijuca, Zona Sudoeste: no Quebra-Mar, em frente à Rua Sargento João de Faria e em frente ao 2º Grupamento Marítimo (GMAR);

- Ipanema, Zona Sul: em frente à Rua Paul Redfern e à Rua Garcia d’Ávila.



Já em Niterói, na Região Metropolitana, o banho também é considerado impróprio nas praias do Gragoatá, das Flechas, de São Francisco, de Charitas e de Jurujuba. Em Icaraí, a restrição vale para os trechos em frente às ruas Otávio Carneiro e Mariz e Barros.



As praias do litoral fluminense são monitoradas regularmente pelo Inea para avaliar as condições de balneabilidade, ou seja, a qualidade da água para banho. Os resultados são divulgados por meio dos boletins, que orientam a população sobre os locais recomendados para atividades recreativas. Ao todo, são verificados 291 pontos em 197 praias de todo o estado.



O órgão também alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas seguintes à ocorrência de chuvas, além de locais próximos à saída de galerias de águas pluviais e canais de drenagem.



Confira as praias próprias para banho



Região Metropolitana



Camboinhas

Piratininga

Sossego

Eva

Adão

Itaipu

Itacoatiara

Icaraí (partes)

Boa Viagem



Cidade do Rio



Barra de Guaratiba

Grumari

Prainha

Recreio

Barra da Tijuca (partes)

Pepino

São Conrado

Diabo

Ipanema (partes)

Leme

Copacabana

Vidigal

Leblon

Arpoador

Flamengo

Vermelha

Glória



Paquetá



Catimbau

Prainha

Moreninha

Ribeira

José Bonifácio



Maricá



Itaipuaçu

Maricá

Ponta Negra



Saquarema



Gravatá

Boqueirão

Saquarema

Itaúna



Araruama



Bananeiras

Gavião

Barbudo



Arraial do Cabo



Praia Grande

Pontal

Prainha

Figueira



São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande



Iguaba Grande

Linda

Balneário

Centro

Sol

Ponta d´aldeia

Sudoeste

Aldeia



Rio das Ostras



Tartaruga

Bosque

Joana

Areias Negras

Remanso

Costazul

Mar do Norte

Cemitério



Casimiro de Abreu



Prainha

Praião



Cabo Frio



Conchas

Passagem

Forte

Peró

Foguete

Unamar



Búzios



Rasa

Manguinhos

Geribá

Tucuns

Ferradura

Forno

Brava

João Fernandes

Azeda



Paraty



Cepilho

Paraty-mirim

São Gonçalo

Tarituba

Prainha da Mambucaba



Angra dos Reis



Vermelha

Brava

Laboratório

Itinga

Garatucaia

Anil



Mangaratiba e Itaguaí



Grande



Macaé



Pecado

Cavaleiros

Campista

Lagoa de Carapebus

Lagomar

Barreto



Campos dos Goytacazes



Balneário Lagamar

Farol de São Tomé



São João da Barra



Chapéu do sol

Atafona

Lagoa de Grussaí



São Francisco de Itabapoana



Itaperuna

Manguinhos

Tropical