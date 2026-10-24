PM prende quatro criminosos por roubo a estabelecimento na Taquara

A Polícia Militar prendeu quatro criminosos envolvidos em um roubo a estabelecimento comercial na Estrada do Pau-Ferro, na Taquara , na Zona Sudoeste, neste sábado (24). Na ação, um funcionário ficou ferido e precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

De acordo com a corporação, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para o local. Com o grupo, os policiais apreenderam uma faca e seis celulares.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do trabalhador ferido. A região de Jacarepaguá tem sido alvo frequente de violência, especialmente pela disputa de território entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos.

Motorista confundido com miliciano

Na noite da última quarta-feira (21), o motorista de aplicativo Luiz Fernando Santos, de 46 anos, foi baleado na cabeça na região da Colônia, em Jacarepaguá, após ser confundido com um miliciano da região. Segundo a mulher da vítima, Renata Vianna, ele foi pego de surpresa pelos bandidos enquanto estava em uma corrida.

"Ele não tinha medo de andar na rua, ele abaixava o vidro, fazia as coisas, os próprios colegas vão ajudando um ao outro, ele provavelmente foi pego de surpresa. Por isso que eu me espantei. Ele foi fazer umas corridinhas, disse que voltava para me buscar e aconteceu essa tragédia. Ele estava levando um passageiro e parece que confundiram o carro dele com um miliciano dali, aí vieram dois caras na moto e atiraram", afirmou.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, os agentes encontraram a vítima ferida dentro de um veículo, que apresentava marcas de tiros.

O motorista precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, sendo transferido na madrugada desta quinta-feira (22) para o Hospital Miguel Couto, onde ficou internado em estado gravíssimo. Posteriormente, na parte da tarde, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde particular.

Ela acrescentou que Luiz é administrador e teria começado a trabalhar como motorista de aplicativo há pouco tempo. "Ele está passando por isso por causa de uma confusão, de rixa de bandido. Eu estava na igreja, ele ia pra voltar, era só pra fazer uma corrida pequena, curta. Ele é trabalhador, um cara muito importante pra mim", disse.

O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara). A perícia foi acionada para o local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos e autoria do crime.