PM baleado morre após quase três meses internado

O policial militar Charles Batista dos Santos , de 45 anos, baleado em uma perseguição seguida de troca de tiros na Avenida Brasil, morreu nesta sexta-feira (23) após ficar quase três meses internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte.

O sepultamento está previsto para às 16h deste sábado (24), no Cemitério Parque São Francisco, em São Francisco de Assis, no município de Barra Mansa, no Sul do Estado.



Em nota, a corporação lamentou a morte. O agente estava na corporação desde maio de 2021 e deixa dois filhos.

Relembre o caso



No dia 29 de julho deste ano, o soldado Batista estava de serviço pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) quando ficou ferido durante uma ocorrência policial no bairro de Guadalupe, na Zona Norte.



Na ocasião, uma perseguição seguida de troca de tiros terminou com a morte do cabo da Polícia Militar Fernando Placido Roberto Rocha, de 38 anos. Um motorista identificado como Vitor Alberto Sá de Souza, que passava pela via, também ficou ferido.



A ocorrência teve início em Guadalupe, na Zona Norte, após equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberem informações de que dois veículos, vindos da Vila Kennedy, na Zona Oeste, seguiam em direção à Penha. Durante a tentativa de abordagem, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada, atiraram contra os policiais e fugiram, dando início à perseguição.



A ação, que teve o apoio de equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), culminou com a apreensão de seis fuzis, três pistolas e uma granada, além de quatro criminosos presos e outros dois atingidos em confronto, que não resistiram aos ferimentos.

Homem é morto a tiros em Sepetiba

Um homem foi morto a tiros na Estrada do Piaí, em Sepetiba, na Zona Oeste, na noite desta sexta-feira (23). Segundo testemunhas, criminosos em uma motocicleta passaram pelo local atirando na direção da vítima.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de pessoas na região após o crime. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio.

Ao chegarem, os policiais encontraram o corpo de um homem com marcas de tiros. Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMERJ) também estiveram na localidade, e a perícia foi acionada.



Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Humberto Nélio Rebouças. Diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.