Não votou no 1º turno? Pode ir hoje, sim!

Quem não votou no primeiro turno das eleições poderá comparecer às urnas normalmente hoje, no segundo turno. Para isso, é necessário que o título de eleitor esteja regular. A ausência na primeira etapa da votação não provoca, por si só, o cancelamento do documento nem impede o eleitor de participar da próxima votação.

Disputam o segundo turno da eleição para presidente da República os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio terminou a apuração em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.103.033 votos. Lula ficou em segundo, com 45,16%, ou 53.870.724 votos. A eleição presidencial é decidida em segundo turno quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Consultar a situação do título

O eleitor pode verificar se está apto a votar por dois canais da Justiça Eleitoral:

Aplicativo e-Título: após entrar na conta, acesse 'Mais opções' e depois 'Consultar situação eleitoral'.

Autoatendimento Eleitoral: no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre na aba 'Consulta' e escolha 'Situação do título'.

Quem não poderá votar?

Eleitores com o título cancelado ou suspenso não poderão votar enquanto a situação permanecer irregular. A possibilidade de regularização depende do motivo da restrição. Em alguns casos, o procedimento poderá ser feito a partir de 3 de novembro, quando o cadastro eleitoral será reaberto.