O que levar e como se preparar:

Horário: as urnas ficarão abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

Local de votação: o eleitor votará no mesmo local do primeiro turno. O endereço pode ser consultado pelo e-Título ou no site do TSE.

Documento com foto: é necessário apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, carteira de motorista ou passaporte. O e-Título também pode ser utilizado, desde que tenha fotografia. Não é obrigatório levar o título impresso.

Cola eleitoral: é permitido levar os números dos candidatos anotados em um papel para facilitar a votação.

Celular: é proibido entrar na cabine de votação com celular ou qualquer outro aparelho eletrônico. O dispositivo deve ser deixado com os mesários antes de o eleitor votar.

Eleitor fora do domicílio eleitoral: quem estiver fora da cidade onde vota poderá justificar a ausência pelo e-Título ou em uma mesa receptora de justificativas, quando disponível. Depois da eleição, o prazo para apresentar a justificativa é de até 60 dias. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo, pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em um cartório eleitoral ou Central de Atendimento ao Eleitor.